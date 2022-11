Hüffelsheim: Doppel-Derby vor der breiten Brust Team der Stunde in der „LaLiga”: Am Sonntag erwartet die SG Hüffelsheim die SG Kirn, drei Tage später geht es gegen Idar-Oberstein II

In Unterzahl, mit einem Feldspieler im Tore gegen eine starke Pfälzer Mannschaft ein 1:0 über die Ziellinie gebracht: In Hauenstein waren zuletzt „Cojones“ gefragt. Eier. Das dürfte im Nachbarschaftsduell mit der SG VfR Kirn am Sonntag (15 Uhr) nicht anders werden. Und das wird schwer genug. Die Kirner haben sich nach einem Zwischentief mit fünf sieglosen Partien mit zwei Siegen wieder in die Erfolgsspur geschossen.

„David Holste hat sich schon gemeldet und gesagt, dass er seinen USA-Trip verlängert“, frotzelt Co-Spielertrainer Jannik Kern, der direkt nach dem jüngsten 1:0 in Hauenstein die Glückwünsche seines Trainers per WhatsApp erhielt.

Mit Platz sieben bleibt die Mannschaft von EX-FCK-Profi Michael Dusek allerdings aktuell etwas hinter den Erwartungen zurück. Was auch an den Personalproblemen der Lederstädter liegt. Mit Florian Galle fehlt immer noch ein Leistungsträger. Auch Nico Schweig, den Jannik Kern noch gut aus seiner Jugendzeit beim SV Gonsenheim kennt, kam diese Runde erst zweimal zum Einsatz. Und so ist der Neuzugang von der SG Eintracht Kreuznach, Lucas Alves, mit fünf Treffern in acht Partien, bislang torgefährlichster Kirner. Mit nur 19 Treffern ist die Offensive ehedem nicht die große Stärke der Kirner.

Die Ausgeglichenheit stimmt

Auf 19 Treffer bringt es zusammen das Hüffelsheimer Trio Nikolai Staub (9), Jannik Kern (6) und Johannes Balzer (4). Bei der SGH stimmt in dieser Runde die Ausgeglichenheit in allen Mannschaftssteilen. Insgesamt 24 Spieler kamen in den elf Meisterschaftspartien zum Einsatz und sorgten für acht Siege in elf Partien. „Die Mannschaft ist gereift. Von daher ist es auch gut, dass wir Landesliga spielen“, sagt Kern. Bestes Beispiel sei der Sieg in Hauenstein gewesen: „Vor zwei Jahren hätten wir verloren, letztes Jahr wahrscheinlich unentschieden gespielt.“