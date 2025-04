Hüffelsheim: Aufstiegs-Chance in der eigenen Hand

Hüffelsheim. Die grobe Richtung ist gleich. Am Sonntag müssen sowohl die SG Hüffelsheim als auch der TuS Hackenheim gen Südwesten reisen. Um 15.30 Uhr wird die Begegnung der SG bei der SG Rieschweiler angepfiffen, um 16.15 Uhr die des TuS beim FV Olympia Ramstein, dem Tabellenvorletzten. Gleich sind auch die Ausgangspositionen, jedenfalls was die Erwartungen betrifft: Die Hüffelsheimer haben nach der überraschenden Niederlage des TuS Hohenecken wieder alle Karten für den Aufstieg in der eigenen Hand, die Hackenheimer sind beim Unternehmen Klassenerhalt nicht auf Hilfe angewiesen.