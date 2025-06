Hübsch schießt Hechendorf ins Glück – Breitbrunn kassiert Klatsche bei Fuchstal

TSV Hechendorf schafft den direkten Klassenerhalt, während die Sportfreunde aus Breitbrunn mit 2:6 beim Saisonabschluss verlieren.

TSV Hechendorf – TSV Peiting II⇥4:1 (1:0) Tore: 1:0 Hübsch (7.), 1:1 Huber (70.), 2:1 Hübsch (70.), 3:1 Hübsch (78.), 4:1 Hübsch (85.)

Wie schon im vergangenen Jahr wurde der Kunstrasenplatz am Samstag zur Feiermeile des TSV Hechendorf. „Es war der passende Abschluss zweier toller Jahre“, jubelte Holger Schurr, einer der beiden scheidenden Trainer der Pilsenseer. Vor zwölf Monaten feierten er und Tom Ruhdorfer mit dem 4:0 in der Relegation gegen Perchting den erstmaligen Aufstieg der Hechendorfer in die Kreisklasse. Am Samstag sicherte sich der Aufsteiger am letzten Spieltag den sicheren Klassenerhalt. Dabei zahlte sich einmal mehr der Umzug auf den einzigen Kunstrasenplatz der Gemeinde aus. „Dort haben wir die entscheidenden Punkte für den Klassenerhalt geholt“, sagte Schurr. „Wir können dort einfach unsere spielerischen Stärken besser ausspielen als auf unserem Platz, der viele Löcher hat und sehr eng ist“, erklärte der Hechendorfer Coach, warum sie sich trotz heißer Temperaturen gegen Peiting für ein Ausweichen auf künstliches Geläuf entschieden hatten.

Bevor gejubelt werden durfte, muss aber noch einmal gezittert werden. Zwar gingen die Hausherren früh durch ihren Torjäger Constantin Hübsch in Führung. Doch die Gäste leisteten besonders im zweiten Abschnitt große Gegenwehr und kamen zum Ausgleich. Bei einem Remis wäre der TSV wieder in der Relegation gelandet. Doch Hübsch hatte im direkten Gegenzug die passende Antwort parat. Mit zwei weiteren Treffern schoss sich der Angreifer sogar noch zusammen mit Johannes Erdt (FC Issing) an die Spitze der Torschützenwertung der Kreisklasse 4. „Ich hatte danach schon feuchte Augen“, sagte Ruhdorfer, für den es der krönende Abschied nach 22 Jahren als Trainer beim TSV war.

SV Fuchstal – SF Breitbrunn⇥6:2 (1:1) Tore: 1:0 Keßler (1.), 1:1 O. Koch (25.), 2:1 Kuttner (47.), 3:1 Keller (60.), 4:1 Tasler (67.), 4:2 Lemberger (70.), 5:2 Prinzing (77.), 6:2 Keßler (90.)

Eine Halbzeit lang konnten die Breitbrunner Sportfreunde beim Abschiedsspiel von Trainer Sebastian Kolbeck den längst als Meister feststehenden Fuchstalern Paroli bieten. Mit einem wunderschönen Treffer korrigierte Oliver Koch sogar den frühen Rückstand. „Wir mussten dann aber nach 30 Minuten zweimal verletzungsbedingt wechseln, das war auf die Dauer nicht zu kompensieren“, sagte Kolbeck. Aufgrund zahlreicher Absenzen war die Auswechselbank der Gäste mit kurzfristig eingesprungenen Akteuren aus dem zweiten Glied besetzt. In dieser Formation konnten die Breitbrunner nach der Pause nicht mehr mithalten und mussten so Rang vier in der Abschlusstabelle noch an den SV Igling abtreten. „Es war trotzdem ein guter Abschluss“, resümierte Kolbeck.