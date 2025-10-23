Der 13. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems hat alles was man braucht: Die Spitzenteams kämpfen um die Meisterschaft, während im Tabellenkeller der Druck auf die Abstiegskandidaten steigt. VfL Wildeshausen, GVO Oldenburg und VfL Stenum liefern sich ein enges Rennen an der Spitze. Auch das Mittelfeld bleibt hart umkämpft, sodass jede Begegnung entscheidend sein kann. Für die Fans stehen Tore, Dramatik und packende Duelle auf dem Programm.

Heidmühler FC zeigte zuletzt starke Leistungen und will mit einem Heimsieg ins Mittelfeld vorstoßen. VfL Oldenburg II pendelt zwischen guten Spielen und Rückschlägen, konnte zuletzt gegen GVO aber überzeugen. Heidmühler vertraut auf seine Heimstärke, die in dieser Saison bereits einige Überraschungen gebracht hat. Ein offener Schlagabtausch ist zu erwarten, bei dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.

Wardenburg steckt weiterhin mitten im Abstiegskampf und benötigt dringend Punkte, um Anschluss an die Konkurrenz zu halten. FC Hude hat zuletzt gegen Frisia und Nordenham gezeigt, dass man offensiv stark aufspielen kann. Beide Teams haben in dieser Saison Schwankungen gezeigt, was die Partie unberechenbar macht. Ein Sieg wäre für den Sieger ein wichtiger Schritt Richtung Tabellenmittelfeld beziehungsweise Klassenerhalt.

Obenstrohe konnte zuletzt einige Punkte sammeln und möchte seine Serie fortsetzen, um den Anschluss ans Mittelfeld zu halten. TV Jahn Delmenhorst hat die Abstiegszone im Blick und braucht dringend Zähler. Beide Teams spielen kampfstark und werden sich nichts schenken. Ein enges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten ist zu erwarten.

Rastede zeigt eine stabile Saisonleistung, kämpft aber noch um den Sprung ins obere Tabellenmittelfeld. Tur Abdin Delmenhorst pendelt zwischen starken Siegen und Punkteteilungen und will seine Position im Mittelfeld festigen. Beide Teams verfügen über torgefährliche Akteure, sodass ein offensiv geprägtes Spiel wahrscheinlich ist. Die Partie könnte richtungsweisend für die nächsten Wochen werden.

GVO Oldenburg will nach der Punkteteilung gegen TV Jahn Delmenhorst seine Position an der Spitze festigen. VfL Wildeshausen führt die Liga mit 30 Punkten und einem hervorragenden Torverhältnis an, zuletzt setzte man sich klar gegen Stenum durch. Beide Teams sind offensiv stark und liefern sich regelmäßig spektakuläre Spiele. Die Zuschauer dürfen sich auf ein Topspiel mit vielen Torchancen freuen.

VfL Stenum ist aktuell Dritter und will mit einem Heimsieg den Druck auf die Spitzenreiter erhöhen. Nordenham steht auf Platz sechs, hat aber mit sieben Siegen und vier Niederlagen eine starke Saison gespielt. Die Partie verspricht Tempo, offensive Aktionen und taktische Finessen. Stenum geht als Favorit ins Rennen, doch Nordenham hat bereits bewiesen, dass man auch Favoriten ärgern kann.

Wiefelstede kämpft bislang vergeblich um Punkte und steckt tief im Tabellenkeller. Abbehausen hat ebenso Mühe, konnte aber schon den ein oder anderen Überraschungssieg feiern. Beide Teams müssen offensiv Risiko gehen, um zu punkten. Die Zuschauer dürfen sich auf ein intensives Spiel mit offenem Ausgang freuen.