Hude überrascht GVO und macht Wildeshausen zum Meister

– Foto: Dominique Kulhoff

Die Nachholspiele des 17. Spieltags sorgten in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2 für klare Entscheidungen im Titelrennen. Durch die 2:5-Niederlage des GVO Oldenburg beim FC Hude steht der VfL Wildeshausen vorzeitig erneut als Meister fest. Dahinter setzte auch der SV Tur Abdin Delmenhorst im Derby ein deutliches Ausrufezeichen, während Abbehausen wichtige Punkte sammelte und Nordenham und Heidmühle sich die Zähler teilten.

Zwischen dem 1. FC Nordenham und dem Heidmühler FC gab es keinen Sieger. Das 1:1 spiegelt eine ausgeglichene Partie wider, mit der beide Teams ihre Positionen im gesicherten Mittelfeld behaupten konnten. Vor allem Nordenham sammelt als Aufsteiger weiter konstant Punkte für eine insgesamt starke Saison.

Der TSV Abbehausen durfte im Kellerduell einen wichtigen Heimsieg feiern. Mit dem 3:1 gegen den FC Rastede wahrte Abbehausen zumindest die theoretische Hoffnung auf den Klassenerhalt. Rastede verpasste dagegen die Chance, sich tabellarisch zu verbessern.

Der FC Hude bleibt das offensiv spektakulärste Team der Liga und überraschte nun auch den GVO Oldenburg mit einem deutlichen 5:2-Heimsieg. Hude bestätigte damit seine starke Form der vergangenen Wochen und schob sich weiter an die Spitzengruppe heran. Für GVO ist die Niederlage dagegen besonders bitter, denn durch den Punktverlust steht Wildeshausen endgültig als Meister fest.