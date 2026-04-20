– Foto: Dominique Kulhoff

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 bot Spektakel, Überraschungen und Bewegung in allen Tabellenregionen. Während an der Spitze ein Ausrutscher für neue Spannung sorgt, spitzt sich der Kampf um Platz zwei weiter zu. Auch im Tabellenkeller wurden wichtige Zähler gesammelt.

Wardenburg bestätigte den Aufwärtstrend nach dem 3:2 gegen Obenstrohe am 23. Spieltag. Gegen Schlusslicht Abbehausen ließ der VfR nichts anbrennen und verschaffte sich mit nun 22 Punkten weiter Luft im Abstiegskampf. Abbehausen bleibt bei zehn Zählern und steht gemeinsam mit Wiefelstede am Tabellenende. Die Defensive offenbarte erneut große Lücken.

Die Überraschung des Spieltags gelang Hude. Der Spitzenreiter, der am 23. Spieltag noch 2:0 in Wilhelmshaven gewonnen hatte, kassierte erst seine zweite Saisonniederlage. Hude knüpft damit an das 3:3 gegen Jahn Delmenhorst an und sorgt mit nun 34 Punkten für Stabilität im Mittelfeld. Wildeshausen bleibt trotz der Niederlage mit 61 Punkten an der Spitze.

Nach der 0:2-Niederlage gegen Wildeshausen zeigte Frisia eine Reaktion und holte einen Punkt in Nordenham. Die Gastgeber, deren Partie gegen Abbehausen am 23. Spieltag noch ausstand, behaupten sich weiter im gesicherten Mittelfeld. Für Frisia bedeutet das Remis Rang vier mit nun 43 Punkten. Der Anschluss an Stenum bleibt jedoch bestehen.

Rastede antwortete eindrucksvoll auf das 0:7-Debakel bei GVO Oldenburg. Mit einem klaren Heimsieg gegen Obenstrohe verschafft sich der FCR Luft nach unten und klettert auf 27 Punkte. Obenstrohe hingegen bleibt mit 19 Zählern tief im Tabellenkeller. Die Defensive erwies sich erneut als anfällig.

GVO Oldenburg bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. Nach dem 7:0 gegen Rastede am vergangenen Spieltag legte der Tabellenzweite mit einem Auswärtssieg in Heidmühle nach und steht nun bei 57 Punkten. Heidmühle, zuletzt mit einer 0:6-Niederlage in Stenum, konnte die Offensivkraft der Gäste nicht kontrollieren. GVO hält damit den Druck auf Wildeshausen hoch.

Nach dem 6:0-Kantersieg gegen den Heidmühler FC musste sich Stenum diesmal mit einem Punkt begnügen. Oldenburg II, das zuvor 0:0 in Wiefelstede gespielt hatte, zeigte eine disziplinierte Leistung und trotzte dem Tabellendritten ein Remis ab. In der Tabelle bleibt Stenum mit nun 48 Punkten auf Rang drei. Der Abstand zu den beiden Führenden ist jedoch weiter beträchtlich.

Tur Abdin konnte den Schwung vom spektakulären 6:3-Erfolg in Großenkneten nicht vollständig konservieren. Gegen Wiefelstede reichte es nur zu einem Remis, das beide Teams im unteren Tabellendrittel hält. Wiefelstede sammelt immerhin einen Punkt im Abstiegskampf und steht nun ebenfalls bei zehn Zählern. Tur Abdin bleibt mit 30 Punkten im gesicherten Mittelfeld.