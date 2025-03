Huchem-Stammeln macht das Derby klar

Die Kreisliga A Düren beendet die Winterpause. Klarer Erfolg für Spitzenreiter Kreuzau.

Direkt mit dem ersten Spieltag nach der Winterpause nahm die Kreisliga A Düren Fahrt auf. Jedenfalls aus Sicht von Spitzenbreiter Kreuzau. Der fegte Düren 77 mit 6:1 vom Platz. Verfolger FC Golzheim verpasste einen guten Start, er musste sich den Jugendsportlern aus Wenau mit 1:2 geschlagen geben.

Staubtrockene Asche

Trotz der Schlappe steht noch Tabellenplatz zwei an, doch die Mannschaft von Trainer Daniel Ecker spürt schon den Atem der Schwarz-Weißen aus Huchem-Stammeln. Mit 3:1 behielten sie die Oberhand im Gemeindederby gegen den BC Oberzier. „Es gibt keinerlei Diskussionsbedarf, Huchem-Stammeln hat völlig verdient gewonnen“, kommentierte Gästetrainer Bernd Eller die kampfbetonte Begegnung, die auf dem knochenharten Aschenplatz angepfiffen wurde. Große Staubwolken vernebelten nicht nur den vielen Zuschauern die Sicht, sondern bereiteten auch dem Unparteiischen Schwierigkeiten.

So zum Beispiel in der 34. Minute, als der BC nach einer Aktion eines Gästespielers im Strafraum lautstark einen Elfmeterpfiff forderte. Für Eller wie für seinen Gegenüber Benjamin Bläser war es kein Strafstoß. Für den Coach der Schwarz-Weißen war eine andere Szene viel strittiger: „Unser Verteidiger Felix Rosarius klärt den Ball zur Ecke, im Fallen bekommt er den an die Hand, der Schiri zeigt auf den Punkt. Für mich nie und nimmer ein Elfer.“ Die Chance nutzt der BCO durch Etienne Höfer zum 1:2-Anschlusstreffer. „Dass es dann nochmals spannen wird und Oberzier mächtig Druck macht, ist doch klar“, sah Bläser die letzten 20 Minuten seine Mannschaft mächtig unter Druck.

Wobei die Gastgeber es versäumt hatten, nach dem furiosen Start in Halbzeit zwei mit einem Doppelschlag in der 48. und 50. Spielminute den dritten Treffer nachzulegen. „Da waren die Schwarz-Weißen uns klar überlegen“, meinte Eller, der, wie auch Bläser, den Gast in den ersten 45 Minuten feldüberlegen sah. „Aber wir haben uns keine Torchance erspielt“, monierte der Gästecoach, dessen Team nach der Niederlage von Tabellenplatz vier auf acht rutschte.

„Wenn man unter der Woche lautstark den Heimsieg einfordert, der dann auch umgesetzt wird in souveräner Art und Weise, dann kann man stolz sein auf die Mannschaft. Und das bin ich auch“, freute sich dagegen Benjamin Bläser. Und die Platzverhältnisse? Auch da hat er eine klare Meinung. „Wir wissen, dass es ein mehr als schwieriges Geläuf ist. Aber wir müssen uns den Gegebenheiten stellen, hoffen, dass unser Rasenplatz schon bald wieder bespielbar ist.“

Weitere Spiele: Freialdenhoven – Jülich/Hoengen 0:0; Koslar – Rurdorf 2:3 (1:1): 0:1 Leipertz (29.), 1:1 Arnautovic (40.), 1:2 Mudrack (52.), 1:3 Cyris (56.), 2:3 Helmrich (57.); Welldorf-Güsten II – Winden 0:2 (0:0): 0:1 B. Pennartz (69.), 0:2 Buchendorfer (88.), Gelb-Rot Wirtz (Welldorf-Güsten II); Kreuzau – Düren 77 6:1 4:0): 1:0 Schröteler (3.), 2:0 Sylla (30.), 3:0 Schröteler (38.), 4:0 Zimmer (44.), 4:1 Tsiakiris (54.), 5:1 Schröteler ((57.), 6:1 Camara (58.); Wenau – Golzheim 2:1 (0:0): 1:0 Kugel (46.), 1:1 Rauße-Perse (57.), 2:1 Mercedes (85.), Gelb-Rot Sugimoto (Golzheim (90.+6); Huchem-Stammeln – Oberzier 3:1 (0:0): 1:0 Germes (48.), 2:0 Heiliger (50.), 2:1 Höfer (HE.,70.), 3:1 Germes (90.); Burgwart – Nörvenich/Hochkirchen 3:2 (1:1): 1:0 Lippert (16.), 1:1, 1:2 Pyka (37., 71.), 2:2 Kronen (74.), 3:2 Thomas 79.); Morschenich – Voreifel abges.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de