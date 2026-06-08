Huch zurück am Distelberg

Krug & Huch wieder vereint

Der SV Balhorn präsentiert seinen nächsten Neuzgang für die kommende Spielzeit. Von der SG Schauenburg wechselt Abwehrspieler Mario Huch an den Distelberg. Für Huch ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. In den Jahren 2010-2012 trug Huch bereits das Trikot des SVB.

"Mario ist für uns als kleiner Verein Gold wert ! Er bringt viel Erfahrung mit, hat eine klasse Übersicht im Spiel und ist für jede Gemeinschaft eine Bereicherung. Ich freue mich, dass Mario wieder bei uns ist, da wir beide auch privat eine enge Bindung haben", sagt Trainer Jörg Krug.