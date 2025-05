Hubschraubereinsatz trübt Hankofens Freude über Relegationseinzug

Die SpVgg Hankofen-Hailing hat die Teilnahme an der Relegation zur Regionalliga Bayern fix gemacht und kann den Klassenerhalt nach wie vor schaffen. Die Niederbayern setzten sich am Samstagnachmittag zuhause vor 605 Zuschauern völlig verdient gegen eine schwache SpVgg Bayreuth durch. Die "Oldschdod" blieb so gut wie alles schuldig. Überschattet wurde die Partie von einer schwereren Verletzung von Hankofens Akteur Michael Lummer, der nach einem Zusammenprall mit der Trage vom Platz gebracht werden mussten. Nach Spielende wurde der Notarzt mit dem Helikopter auf dem Sportgelände abgesetzt. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der 23-Jährige wohl schwerere Gesichtsverletzungen zugezogen.

Die Profis aus Bayreuth brannten im ersten Abschnitt mit Sicherheit kein Feuerwerk ab. Hankofen konnte das Spiel ausgeglichen gestalten - und hatte die besseren Chancen: Dreimal lag das 1:0 in der Luft. Samuel Pex scheiterte nach einer starken Balleroberung mit einem sehenswerten Distanzschuss an Altstadt-Keeper Lukas Zahaczewski (29.), David Schneider und Andreas Wagner brachten aus aussichtsreichen Positionen das Leder nicht im Kasten unter. So ging`s torlos in die Kabinen.Nach der Pause das gleiche Bild. Bayreuth agierte irgendwie mit angezogener Handbremse, mehr Power nach vorne entwickelten weiterhin die Gastgeber. Von der "Oldschdod" offensiv nichts zu sehen, selbst ein aussichtsreicher Konter wurde kläglich ausgespielt. Hankofen verpasste es in dieser Phase, für die Führung zu sorgen, die mittlerweile definitiv verdient gewesen wäre. Ein Schock dann für die Hausherren nach gut 70 Minuten: Nach einem heftigen Zusammenprall blieb Michael Lummer benommen liegen und musste mit der Trage vom Platz gebracht werden. Die "Dorfbuam" verdauten den Schreckmoment schnell und nahmen immer wieder Anlauf - und in der 85. Minuten konnten sie sich auch belohnen. Nach einer Flanke von Andreas Wagner von links in den Strafraum flog Tobias Lermer heran und drückte den Ball per Fuß akrobatisch ins kurze Eck.Wegen zahlreicher Verletzungsunterbrechungen - auch Bayreuths Keeper Lukas Zahaczewski musste minutenlang behandelt werden - wurden satte 15 (!) Minuten nachgespielt. Aber auch die überstand Hankofen unbeschadet und feierte den Einzug in die Relegation. Getrübt wurde die Freude natürlich durch die Sorge um Michael Lummer.

Die Stimmen zum Spiel