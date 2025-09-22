Hubschraubereinsatz sorgt für Unterbrechung am Tegernsee – Lucky Punch rettet Punkt

FF Geretsried - SV Bad Tölz 3:3 (1:2) – „Vor dem Spiel wäre ich mit dem Ergebnis zufrieden gewesen“, räumte der Tölzer Coach Thomas Gärner ein. Nach der Partie blieb zumindest der fade Beigeschmack eines Last-Minute-Gegentreffers zum Ausgleich. Michael Metz, der sportliche Leiter der FFG, der Trainer Johann Latanskij an der Seitenlinie vertrat, durfte sich dafür doch noch über einen verdienten Punkt freuen. Verdient, weil seine Mannschaft mehr vom Spiel hatte: „Bis zum Strafraum haben wir es gut gemacht“, lobte Metz seine Elf. Lediglich in der Box fehlten oftmals die berühmten Zentimeter.

Die Tölzer, ohne sechs Stammspieler angereist, hatten da mehr Fortune: Mit dem ersten Angriff erzielte Samir Bochnig die Führung (1.), und weil FFG-Keeper Andrei Cebotari ein Ball entglitt, konnte Moritz Hohenreiter zum 0:2 einschieben (20.). Geretsried musste sich mit Standards behelfen, erzielte durch Niklas Keilwerth den Anschluss (45. +2) und durch Fransouano Rakipllari (73.) jeweils per Freistoß den Ausgleich. Da dem Tölzer Hohenreiter allerdings das gleiche Kunststück gelang (78.) ging es wieder mit Vorteil für die Gäste in die Schlussphase. Eine hektische, weil die Geretsrieder Fabian Radosevic (82./Zeitstrafe) und Zeljko Csikos (85./Gelb-Rot) vom Feld mussten. Michael Metz brachte Neuzugang Erik Babirat, was sich als Glücksgriff erweisen sollte: Der 26-Jährige drückte mit der letzten Aktion einen Freistoß im Nachschuss über die Linie. „Wir haben uns dieses Spielglück erarbeitet“, lobte Metz. SVT-Coach Gärner resümierte treffend: „Insgesamt wahrscheinlich gerecht, aber es ist halt bitter.“

FC Rottach-Egern – Rot-Weiß Bad Tölz 2:1 (1:0) – Das aufregendste Ereignis in der Partie war die Verletzung von RW-Stürmer Christian Heidt, der unglücklich auf den Rücken gefallen war. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Murnau geflogen werden. Dem Vernehmen nach geht es ihm glücklicherweise aber bereits wieder recht gut. „Ansonsten war es überhaupt kein gutes Spiel von uns, wobei die Verletzung absolut nichts damit zu tun hat“, berichtet RW-Coach Adrian Ackermann.