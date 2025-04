Hubschrauber-Einsatz! Unfall überschattet Partie in der Kreisliga B1

Das Kreisliga-B1-Spiel zwischen der SG WeWaLe-Hülsa II und der SG Altmorschen/Binsförth II musste am Sonntag vorzeitig abgebrochen werden. Wie „Hessensport24“ berichtet, kam es in der 55. Spielminute beim Stand von 3:0 für die Gastgeber zu einem folgenschweren Zwischenfall.

Ein Spieler der SG Altmorschen/Binsförth II prallte bei einem Zweikampf mit der Hüfte gegen die Barriere am Spielfeldrand und verletzte sich dabei so schwer, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste. Schiedsrichter Andreas Gindra entschied sich in Absprache mit beiden Mannschaften für einen sofortigen Spielabbruch.

Zuvor hatten Michel Künkel (5., 13.) und Evron Dzaferi (22.) die Hausherren früh mit 3:0 in Führung gebracht. Unsere Redaktion wünscht dem verletzten Spieler eine schnelle und vollständige Genesung.