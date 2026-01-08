Hubertus-Cup: Wer macht Seriensieger Köfering den Pokal abspenstig?

Highlight ist natürlich das Herrenturnier am Sonntag ab 14 Uhr. Das Achterfeld setzt sich aus Kreisligisten, Kreisklassisten und A-Klassisten zusammen. Mit dem TuS-WE Hirschau, der SG Haselmühl/Ebermannsdorf, dem TSV Kümmersbruck, dem SV Illschwang, dem SV Loderhof, dem ASV Burglengenfeld II sowie dem SV Hubertus Köfering I und II lässt das Teilnehmerfeld spannenden Hallenfußball erwarten. Titelverteidiger ist der Gastgeber aus Köfering. Der Süd-Kreisligist stand bei den letzten drei Ausgaben stets ganz oben und ist bestrebt, den Titel auch in diesem Jahr zu verteidigen.



Die Vorrundenspiele der zwei Gruppen sowie die Platzierungsspiele finden an einem Tag hintereinander statt. Das Finale des Hubertus-Cup startet gegen 18:30 Uhr. Anders als bei den Kreismeisterschaften wird das Turnier weiterhin nach den traditionellen Hallenregeln und mit Rundumbande gespielt. Die Schirmherrschaft hat auch in diesem Jahr Kümmersbrucks 1. Bürgermeister Roland Strehl übernommen, der am Sonntag die Siegerehrung vornehmen wird. Die drei ersten Plätze werden mit einem Preisgeld prämiert. Darüber hinaus werden der besten Torhüter, der beste Torschütze und der beste Spieler des Turniers ausgezeichnet.





Die Gruppeneinteilung:

Gruppe A: SG Haselmühl/Ebermannsdorf, SV Illschwang, SV Loderhof, SV Hubertus Köfering (Titelverteidiger)

Gruppe B: TuS-WE Hirschau, TSV Kümmersbruck, ASV Burglengenfeld II, SV Hubertus Köfering II



Zum ausführlichen Turnierplan...





Den Anfang machen schon am Samstag, den 10. Januar, die jungen Nachwuchskicker. Ab 9:30 Uhr rollt das Leder bei der F1-Jugend mit acht Mannschaften. Im Anschluss ab 14 Uhr bestreitet die F2-Jugend den Junioren-Hubertus-Cup im Spielmodus „jeder gegen jeden“. Neben zwei Gastgebermannschaften nehmen sieben weitere Teams teil. Am Sonntag beginnt ab 9 Uhr die G-Jugend mit ihrem Turnier mit acht Mannschaften aus dem Raum Amberg-Sulzbach. Wie der Ausrichterverein informiert, ist der Eintritt am gesamten Wochenende frei.