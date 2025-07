Huberts Glaskugel glänzt schon vorm Anpfiff

Der erste Spieltag wirft seine Schatten voraus und zwei mutige Expert:innen haben sich bereits in die legendäre Glaskugel gewagt! Während der Rest noch am Kicker-Tisch diskutiert, liefern Hubert Silies und ein fußballverrückter Prophet aus Werlte schon ihre Tipps. Hubert macht den Anfang, sein Orakel ist heiß, sein Humor noch heißer. Der zweite Tipp folgt pünktlich Freitagmorgen um 08:00 Uhr. Wenn das so weitergeht, bekommen wir bald mehr Experten als Eckbälle pro Spieltag. FuPa.net macht den Amateurfußball sichtbar – und ein bisschen verrückt. Und jetzt: Viel Spaß mit Hubert und seiner Glaskugel!

Ich schätze, dass der Aufsteiger und Grafschafter Kreisligameister SV Veldhausen gleich sein erstes Spiel im Derby gegen Bor. Neuenkirchen klar gewinnt, obwohl man die Borussia auch nicht gerade schwach einzuschätzen hat. Mein Verein Concordia Emsbüren hat mehrfach Erfahrungen mit dem SV Veldhausen in den letzten beiden Jahren gemacht. Fazit: Die sind bärenstark, der stärkste Aufsteiger aus der Kreisliga Grafschaft Bentheim seit Jahren! Er wird vermutlich von der Konkurrenz deutlich unterschätzt werden. In Testspielen waren wir dem SV Veldhausen trotz guter Leistungen unsererseits klar unterlegen. Auch im Pokalspiel am letzten Sonntag haben wir in Veldhausen nach einem 0:3-Rückstand am Ende 3:1 verloren, obwohl wir in der zweiten Hälfte eigentlich dicht dran waren und uns u.a. ein nach meiner Meinung völlig berechtigter Foulelfmeter versagt wurde.

Meine Tipps zum ersten Spieltag:

4:1 SV Veldhausen - Borussia Neuenkirchen 3:1 Union Lohne - Vorw. Nordhorn II 2:1 Concordia Emsbüren - VFL/WE Nordhorn 2:2 SV Langen - SC Spelle/Venh. II 1:1 ASV Altenlingen - SV Bad Bentheim 0:3 SF Schwefingen - SG Freren 2:0 Sparta Werlte - VFL Emslage 2:2 Alemannia Salzbergen - Olympia Laxten Gruß

Hubert Silies

SV Concordia Emsbüren