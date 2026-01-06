Hubert und Blacha verlängern Verträge

Melanie Hubert und David Blacha haben ihre Verträge bei der SV Elversberg verlängert und gehören somit weiter zum Betreuerstab des Zweitligisten.

Die SV Elversberg hat die Verträge von David Blacha, Leiter Lizenzbereich und Scouting, sowie von Melanie Hubert, Leitende Physiotherapeutin, verlängert. Mit diesen Entscheidungen im strukturellen Bereich setzt die SVE damit auf Kontinuität in den leitenden Funktionen der sportlichen Abteilungen.

Die 38-jährige Melanie Hubert ist im Sommer 2023 zur SVE gestoßen und verantwortet seitdem in Leitungsfunktion die physiotherapeutischen Abläufe rund um die Lizenzmannschaft. Mit ihrer fachlichen Qualität leistet sie einen wesentlichen Beitrag zur Stabilität und Weiterentwicklung der medizinisch-therapeutischen Strukturen.