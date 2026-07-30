Hubert-Houben-Tribüne wird abgerissen Lange hatte die Hoffnung bestanden, die denkmalgeschützte Tribüne erhalten zu können. Doch ein Gutachten zeigt nun, dass sie nicht mehr zu retten ist. Was Beteiligte und Politik zu der Situation sagen und wie es weiter geht. von RP / Laura Ihme & Sven Schalljo · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Hubert-Houben-Tribüne muss abgerissen werden – Foto: IMAGO IMAGES

Die schlechten Nachrichten aus der Krefelder Bausubstanz reißen einfach nicht ab. Nachdem jüngst verkündet worden war, dass das Stadtwaldhaus für eine statische Sanierung geschlossen werden muss und das Hotel Krefelder Hof wegen Asbest vorzeitig schließt, machte am Dienstag, 28. Juli, die nächste Hiobsbotschaft die Runde: Die mehr als 100 Jahre alte und denkmalgeschützte Tribüne der Hubert-Houben-Kampfbahn muss abgerissen werden.

Die Standfestigkeit des gesamten Gebäudes ist gefährdet Zuerst hatte der Hauptnutzer der Anlage, der KTSV Preußen Krefeld, auf seiner Internetseite und über Soziale Medien die Nachricht verbreitet. Demnach habe eine genauere Untersuchung des historischen Bauwerks ergeben, dass der Beton so stark karbonatisiert sei, dass das eine Korrosion zur Folge habe, die die Standfestigkeit des Gebäudes massiv beeinträchtige. Ein spezialisiertes Ingenieurbüro habe dafür insgesamt 38 Probenkerne am Gebäude genommen. Die Veränderung des Betons sei, so das Ergebnis der Analysen des entnommenen Materials, so weit fortgeschritten, dass eine Sanierung „nach Meinung der Experten weder sinnvoll noch wirtschaftlich“ sei. Der einzige logische Schritt sei mithin der Abriss. Der Verein spricht auf der Plattform Facebook von einem „echten Stich ins Herz“ und bedauert den Abriss, zeigt sich aber in allen Verlautbarungen verständnisvoll. An der Richtigkeit der Entscheidung scheint man am Appellweg, bei aller Trauer, keine Zweifel zu hegen. Auch viele Nutzerinnen und Nutzer reagierten bereits. Viele schreiben von Erinnerungen an das Bauwerk, das auch im Schulsport eine große Rolle spielte. Auch dass hier das Martinsfeuer des Bürgervereins traditionell stattfand, erwähnen viele der Kommentare wehmütig.

Wie es nach dem Abriss weitergeht, stehe momentan noch nicht fest, schreibt Preußen. Ob es einen Neubau gibt oder eine ganz andere Lösung, das sei Gegenstand weiterer Gespräche zwischen Stadt und Verein. Dem Verein hat die Persönlichkeit gefehlt Die Stadt bestätigt die Informationen des Vereins am Dienstagmittag (28. Juli) ihrerseits in einer knapp gehaltenen Pressemitteilung. Es ist wortgleich die Meldung, die am Vortag auch dem Verein und einigen anderen Akteuren zugegangen war. Die Kommunikation in diesem Fall trifft beim KTSV Preußen nicht unbedingt auf Gegenliebe. „Ich möchte vorwegschicken, dass rund um die Sanierung der Hubert-Houben-Kampfbahn die Kommunikation mit der Stadt immer sehr gut war. Und vermutlich sind gerade einfach die entsprechenden Leute im Urlaub. Aber wie wir gestern davon in Kenntnis gesetzt wurden, hat uns schon befremdet“, sagt Preußen-Vizepräsident Philipp Coumans auf Anfrage unserer Redaktion. Man habe einfach die besagte Pressemitteilung per Mail erhalten. „Da wäre zumindest ein persönlicher Anruf oder etwas in der Art sicher schön gewesen“, sagt er.