Hubert-Houben-Tribüne wird abgerissen

Die schlechten Nachrichten aus der Krefelder Bausubstanz reißen einfach nicht ab. Nachdem jüngst verkündet worden war, dass das Stadtwaldhaus für eine statische Sanierung geschlossen werden muss und das Hotel Krefelder Hof wegen Asbest vorzeitig schließt, machte am Dienstag, 28. Juli, die nächste Hiobsbotschaft die Runde: Die mehr als 100 Jahre alte und denkmalgeschützte Tribüne der Hubert-Houben-Kampfbahn muss abgerissen werden.
Zuerst hatte der Hauptnutzer der Anlage, der KTSV Preußen Krefeld, auf seiner Internetseite und über Soziale Medien die Nachricht verbreitet. Demnach habe eine genauere Untersuchung des historischen Bauwerks ergeben, dass der Beton so stark karbonatisiert sei, dass das eine Korrosion zur Folge habe, die die Standfestigkeit des Gebäudes massiv beeinträchtige. Ein spezialisiertes Ingenieurbüro habe dafür insgesamt 38 Probenkerne am Gebäude genommen. Die Veränderung des Betons sei, so das Ergebnis der Analysen des entnommenen Materials, so weit fortgeschritten, dass eine Sanierung „nach Meinung der Experten weder sinnvoll noch wirtschaftlich“ sei. Der einzige logische Schritt sei mithin der Abriss.
Der Verein spricht auf der Plattform Facebook von einem „echten Stich ins Herz“ und bedauert den Abriss, zeigt sich aber in allen Verlautbarungen verständnisvoll. An der Richtigkeit der Entscheidung scheint man am Appellweg, bei aller Trauer, keine Zweifel zu hegen. Auch viele Nutzerinnen und Nutzer reagierten bereits. Viele schreiben von Erinnerungen an das Bauwerk, das auch im Schulsport eine große Rolle spielte. Auch dass hier das Martinsfeuer des Bürgervereins traditionell stattfand, erwähnen viele der Kommentare wehmütig.
Wie es nach dem Abriss weitergeht, stehe momentan noch nicht fest, schreibt Preußen. Ob es einen Neubau gibt oder eine ganz andere Lösung, das sei Gegenstand weiterer Gespräche zwischen Stadt und Verein.
Die Stadt bestätigt die Informationen des Vereins am Dienstagmittag (28. Juli) ihrerseits in einer knapp gehaltenen Pressemitteilung. Es ist wortgleich die Meldung, die am Vortag auch dem Verein und einigen anderen Akteuren zugegangen war. Die Kommunikation in diesem Fall trifft beim KTSV Preußen nicht unbedingt auf Gegenliebe. „Ich möchte vorwegschicken, dass rund um die Sanierung der Hubert-Houben-Kampfbahn die Kommunikation mit der Stadt immer sehr gut war. Und vermutlich sind gerade einfach die entsprechenden Leute im Urlaub. Aber wie wir gestern davon in Kenntnis gesetzt wurden, hat uns schon befremdet“, sagt Preußen-Vizepräsident Philipp Coumans auf Anfrage unserer Redaktion. Man habe einfach die besagte Pressemitteilung per Mail erhalten. „Da wäre zumindest ein persönlicher Anruf oder etwas in der Art sicher schön gewesen“, sagt er.
Im Verein sei die Trauer groß, betont er. „Wir verstehen, dass es wohl die richtige Entscheidung ist. Aber für viele ist diese Tribüne schon wichtig. Es ist eine Tragödie, aber was soll man machen?“, fragt Coumans. Die Befürchtung sei groß, dass man künftig in einem Containerdorf lebe. „Ob wir bei der Haushaltslage der Stadt in absehbarer Zeit neue Umkleiden bekommen, scheint durchaus fraglich“, sagt er. Hoffnung mache hier aber vor allem der Schulsport als städtische Pflichtaufgabe, der auf dem Gelände stattfindet.
Auch beim Bürgerverein Kliedbruch ist der Schock groß. „Ich selbst habe jetzt nicht so eine große Verbindung an die Tribüne wie andere, ich bin erst einigermaßen kurzfristig zugezogen“, sagt der Vorsitzende des Vereins, Johannes Strzyzewski. „Für viele langjährige Mitglieder ist das aber anders. Unser Martinsfeuer konnten wir schon im Vorjahr nicht vor und auf der Tribüne veranstalten. Wir sind dann auf die Terrasse des Vereinsheims umgezogen. Das werden wir auch zukünftig so handhaben“, ergänzt er. Wirklich überrascht sei er aber nicht. „Als es vonseiten des Architekturbüros vor einiger Zeit hieß, man werde bis auf Weiteres keine Mitarbeiter mehr hineinschicken, war mein Optimismus ehrlich gesagt schon sehr begrenzt. Das hat sich nun leider bestätigt“, sagt Strzyzewski.
Bevor die Stadt am Mittag mit genannter Pressemitteilung an die Öffentlichkeit ging, gab es bereits eine erste Reaktion aus der Politik: „Dass die denkmalgeschützte Tribüne der Hubert-Houben-Kampfbahn abgerissen werden soll, weil die Standfestigkeit nicht mehr gegeben sei, stellt die gesamte Bezirkssportanlage infrage“, sagt der Vorsitzende der FDP-Gruppe im Stadtrat, Joachim C. Heitmann, einer Mitteilung zufolge. Es sei davon auszugehen, dass mit dem Abriss der Tribüne auch die darunter befindlichen Kabinen und Sanitäranlagen nicht mehr genutzt werden könnten. „Für uns stellt sich die Frage, wie der Betrieb der Anlage ohne Kabinen und Sanitäranlagen geplant ist.“ Da die Tribüne für die Sportanlage charakteristisch gewesen sei, hoffe die FDP auf eine neue Tribüne mit ähnlicher Anmutung.