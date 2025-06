Hubert-Houben-Kampfbahn: Die Bagger kommen

Noch ist von den Arbeiten an der Hubert-Houben-Kampfbahn am Appellweg nicht viel zu sehen. Sie beschränken sich aktuell auf das Haus im Eingangsbereich, das zuvor als Platzwartwohnung fungierte und künftig Vereinsheim sein wird. Die Arbeiten daran sind weit fortgeschritten.

„Wir werden hier in drei Bauabschnitten arbeiten, von denen die ersten beiden bereits recht weit geplant sind“, erzählt Planungsdezernent Marcus Beyer. So solle ab Herbst der Nebenplatz auf der anderen Seite des Appellwegs angegangen werden. Der dortige Aschenplatz wird komplett überarbeitet und zu einem modernen Kunstrasenplatz ausgebaut. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte 2026 abgeschlossen sein.

„Dann wollen wir mit den Arbeiten an der Tribüne beginnen“, erläutert Beyer. Diese solle komplett saniert werden, sowohl hinsichtlich der Sitzplätze, als auch was die Struktur des Bauwerks, die Umkleiden und Sanitäranlagen angeht, als auch hinsichtlich einer Sanierung des Daches. Links und rechts wird es weitere Bauten geben. „Dort werden vor allem Lagerflächen untergebracht. Sie werden bewusst in einem ganz anderen Stil gehalten, um alt und neu klar abzutrennen und so dem Denkmalschutz Rechnung zu tragen“, erläutert der Baudezernent.

Auch dieser zweite Bauabschnitt solle rund ein Jahr in Anspruch nehmen. „Wobei wir bewusst keine klaren Zeitangaben machen. Manches lässt sich einfach schwer planen“, erläutert der Leiter des Sportamtes, Oliver Klostermann, und nennt ein Gewerk das dritten und letzten Bauabschnitts als Beispiel. Dann nämlich soll der Rasenplatz, der das Zentrum der Anlage bildet erneuert und rundherum eine moderne Leichtathletikanlage mit Sprung- und Wurfbereich sowie Tartanbahn gebaut werden. „Diese Tartanbahn besteht aus einem Kunststoff und die Verlegung ist eigentlich relativ unkritisch in zwei Wochen machbar. Allerdings braucht es dafür perfekte Bedingungen hinsichtlich Temperatur und es darf nicht regnen“, erläutert er. So könnten sich hier beispielsweise witterungsbedingt große Verzögerungen ergeben. Die Hoffnung sei, alles in rund drei Jahren fertig zu haben.

Die Kosten stünden dabei noch nicht fest. „Die ersten beiden Bauabschnitte liegen nach aktuellen Planungen zwischen sechs und sieben Millionen Euro und sind auch schon etatisiert“, erläutert Schön. für Abschnitt drei läge noch keine Schätzung vor. Entsprechend fehlen hier auch noch die Etatisierungen durch den Rat. „Diese können erst erfolgen, wenn die Pläne fertig sind. Das machen wir aber während der zweite Bauabschnitt läuft“, sagt Beyer.

Ob das zum Problem werden könne, wenn Krefeld ob der aktuell schlechten Haushaltslage in eine Haushaltssicherung rutschen sollte? „Davon gehe ich nicht aus“, sagt Klostermann. „Einerseits ergibt es einfach keinen Sinn, eine laufende Maßnahme zu unterbrechen. Viel wichtiger ist aber, dass Hubert-Houben unsere wichtigste Freianlage für Schulsport ist und gut 3000 Kinder und Jugendliche sie dafür nutzen. Schulsport ist eine Kommunale Pflichtaufgabe und so müssten wir viele andere Projekte streichen, lange bevor es hieran ginge“, sagt er.

Preußen Krefeld darf sich freuen

Hauptnutzer der Anlage ist jedoch Preußen Krefeld. 19 Fußballmannschaften aller Altersklassen und die Leichtathleten sind hier untergebracht. Preußen-Präsident André Soer ist daher stark in die Planungen involviert. „Zunächst möchte ich sagen, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt hervorragend ist. Wir werden natürlich für die Bauzeit Einschränkungen haben und ausweichen müssen“, sagt er. Aktuell stehe für ihn aber etwas anderes im Fokus: „Am Samstag, 5. Juli, feiern wir hier das 100-Jährige Bestehen der Anlage. Dazu stellen sich alle Abteilungen vor, von Fußballern über Leichtathleten bis zu den Tischtennisspielern. Wir haben eine Ausstellung alter Fotos, historischer Zeitmesser und vieles mehr“, erzählt er. Die Anlage soll dann noch einmal in ihrer aktuellen Konstellation, nur eben mit dem bereits sanierten Vereinsheim, ein Großereignis erleben.

Ab Herbst rollen dann die Bagger und voraussichtlich 2028 soll eine der ältesten Sportanlagen der Stadt in neuem Glanz erstrahlen: Als hochklassige Fußball-, Leichtathletik- und Schulsportanlage mit historischem Chic und modernen Bedingungen.

Fest zum 100-Jährigen

Tag Gefeiert wird das Jubiläum am Samstag, 5. Juli. Veranstalter der Feierlichkeiten ist der KTSV Preußen Krefeld.

Schirmherr Schirmherr der Veranstaltung ist Oberbürgermeister Frank Meyer. Aus terminlichen Gründen wird er allerdings nur zur Eröffnung der Veranstaltung gegen 10 Uhr vor Ort sein und eine Rede halten.

Angebot Alle Bereiche des Vereins werden sich am Tag auf der Hubert-Houben-Kampfbahn präsentieren. Es gibt Badmintonfelder, Tischtennisplatten aber auch Präsentationen der Leichtathletik- oder Fußballabteilung. Essens- und Getränkestände werden selbstverständlich ebenso vorhanden sein.

Ausstellung Im neuen Vereinsheim gibt es in Zusammenarbeit mit dem Bürgerverein eine Ausstellung historischer Fotos und Zeitmesser.