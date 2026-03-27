Huber warnt vor „spielstärkstem Gegner" – SG Aßling/Grafing unter Druck

FB Frauen BZL Grafing /Assling (weiss) Sandra Funkenhauser – Foto: Sro

Der Tabellenführer empfängt eine Hausnummer. Die SG Aßling/Grafing muss im Spitzenspiel der Bezirksliga liefern, um den Vorsprung zu halten.

Angesichts der Tabellensituation mag die Einschätzung von Rainer Huber, Trainer des Bezirksliga-Tabellenführers SG Aßling/Grafing, stark nach Understatement klingen. Man erwarte den „spielstärksten Gegner der Liga“ auf dem heimischen Büchsenberg. „Eine recht junge, technisch starke Mannschaft“, mahnt er: „Wir werden gehörig Gas geben müssen. Das ist eine richtige Hausnummer.“

Nur knapp hatten die Aßlinger und Grafinger Frauen das Hinspiel dank eines Treffers von Kapitänin Sandra Funkenhauser mit 1:0 gewonnen. Huber ist trotzdem „voller Vertrauen, dass die Mädels wissen, um was es geht“. Nämlich um nicht weniger als den Vorsprung an der Tabellenspitze und den nächsten Schritt Richtung Titelgewinn. Personell ist die SG-Erste allerdings gut aufgestellt. Bis auf die beiden Urlauberinnen Elisabeth Oswald und Sandra Seibold sind alle Spielerinnen einsatzbereit.