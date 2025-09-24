Huber: »Stecken mittlerweile in einer Scheiß-Situation«

Als Mitfavorit wurde der TSV Gangkofen vor der Saison in der Kreisliga Isar-Rott gehandelt. Der Klub konnte Eigengewächs Tobias Huber , der 33-jährige Mittelfeld-Stratege war drei Spielzeiten Chefanweiser des Landesligisten SSV Eggenfelden, zurückholen und sich zudem mit Landesliga-Crack Moritz Schültke vom 1. FC Passau verstärken. Die Realität sieht nach einem guten Drittel der Saison allerdings komplett anders aus. Der langjährige Bezirksligist belegt nur den elften Tabellenplatz, der am Saisonende den Gang in die Abstiegsrelegation zur Folge hätte. Zudem hat es in neun Partien bereits 23-mal im TSV-Kasten eingeschlagen - nur der TSV Ulbering hat mehr Gegentreffer kassiert.

"Zufriedenheit schaut anders aus", räumt Spielercoach Tobi Huber ehrlich ein und weiß auch, woran es hapert: "In nahezu allen bisher absolvierten Begegnungen waren wir die dominante Mannschaft. Wir wollen Fußball spielen und das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Optisch schaut das oft ganz gut aus, aber wir machen zu wenig aus unseren Möglichkeiten und kassieren viel zu viele Gegentreffer." Der 33-Jährige kann aber einen Grund für die Abwehrschwäche aufführen: "Unser erfahrener Defensiv-Neuzugang Moritz Schlütke war im August knapp vier Wochen im Urlaub. Er ist zwar jetzt zurück, dafür hat sich unser Außenverteidiger Maximilian Lauer vor zwei Wochen einen Muskelfasserriss zugezogen. Solche Stützen sind für uns nicht zu ersetzen, zumal man in der Kreisliga bei weitem keinen Kader mit 17 oder 18 gleichwertigen Leuten hat."







