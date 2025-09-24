 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
Tobias Huber hat mit dem TSV Gangkofen bisher eine komplizierte Saison
Tobias Huber hat mit dem TSV Gangkofen bisher eine komplizierte Saison – Foto: Charly Becherer

Huber: »Stecken mittlerweile in einer Scheiß-Situation«

Der hoch gehandelte TSV Gangkofen findet sich urplötzlich im hinteren Tabellendrittel der Kreisliga Isar-Rott

Als Mitfavorit wurde der TSV Gangkofen vor der Saison in der Kreisliga Isar-Rott gehandelt. Der Klub konnte Eigengewächs Tobias Huber, der 33-jährige Mittelfeld-Stratege war drei Spielzeiten Chefanweiser des Landesligisten SSV Eggenfelden, zurückholen und sich zudem mit Landesliga-Crack Moritz Schültke vom 1. FC Passau verstärken.

Die Realität sieht nach einem guten Drittel der Saison allerdings komplett anders aus. Der langjährige Bezirksligist belegt nur den elften Tabellenplatz, der am Saisonende den Gang in die Abstiegsrelegation zur Folge hätte. Zudem hat es in neun Partien bereits 23-mal im TSV-Kasten eingeschlagen - nur der TSV Ulbering hat mehr Gegentreffer kassiert.

"Zufriedenheit schaut anders aus", räumt Spielercoach Tobi Huber ehrlich ein und weiß auch, woran es hapert: "In nahezu allen bisher absolvierten Begegnungen waren wir die dominante Mannschaft. Wir wollen Fußball spielen und das ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko verbunden. Optisch schaut das oft ganz gut aus, aber wir machen zu wenig aus unseren Möglichkeiten und kassieren viel zu viele Gegentreffer." Der 33-Jährige kann aber einen Grund für die Abwehrschwäche aufführen: "Unser erfahrener Defensiv-Neuzugang Moritz Schlütke war im August knapp vier Wochen im Urlaub. Er ist zwar jetzt zurück, dafür hat sich unser Außenverteidiger Maximilian Lauer vor zwei Wochen einen Muskelfasserriss zugezogen. Solche Stützen sind für uns nicht zu ersetzen, zumal man in der Kreisliga bei weitem keinen Kader mit 17 oder 18 gleichwertigen Leuten hat."



Andreas Vilsmaier wird dem TSV Gangkofen noch längere Zeit fehlen
Andreas Vilsmaier wird dem TSV Gangkofen noch längere Zeit fehlen – Foto: Alfred Brumbauer



Zu allem Überfluss hatte Hubers Spielertrainer-Partner Andreas Vilsmaier, der in den ersten sieben Saisonspielen bemerkenswerte neun Scorer-Punkte (fünf Tore, vier Vorlagen) verzeichnete, vor Kurzem einen privaten Arbeitsunfall, der ihn noch mehrere Wochen außer Gefecht setzen wird. "Über den Stellenwert von Vilsi braucht man nicht zu diskutieren. Er ist trotz seiner 37 Jahre immer noch einer der überragenden Spieler der Liga", sagt Huber, dem die brenzlige Lage zwar etwas Kopfzerbrechen, aber keine schlaflosen Nächte bereitet: "Wenn wir schlecht spielen würden, dann wäre es besorgniserregend. Aber das tun wir nicht und deshalb bin ich überzeugt, dass wir unsere Punkte holen werden. Allerdings müssen wir schnellstmöglich damit anfangen, denn wir stecken mittlerweile schon in einer Scheiß-Situation."



Der Zug nach ganz vorne scheint bereits ohne Koppermüller, Eisenreich & Co. abgefahren zu sein. "Im vorderen Drittel wollten wir mitmischen, vom Aufstieg hat bei uns intern kein Mensch gesprochen. Fakt ist, dass wir eine Mannschaft haben, in der einige etablierte Kräfte inzwischen deutlich über 30 Jahre alt sind. Daher ist es eine ganz wichtige Aufgabe, unsere jungen Spieler voranzubringen und ihnen möglichst viel Spielzeit zu geben. Das ist für die Zukunft des Vereins viel wichtiger als kurzfristige Erfolge", betont der Klassefußballer.



