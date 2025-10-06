HTB begeistert im Pokalkrimi gegen Altona 93! 🏆🔥



500 Zuschauer auf der Jahnhöhe sahen einen unvergesslichen Pokalabend, bei dem der Harburger TB den Regionalligisten Altona 93 am Rande einer Sensation hatte.



Unsere Jungs warfen alles rein, kämpften leidenschaftlich und forderten den haushohen Favoriten alles ab. Schon in der regulären Spielzeit hatten wir den Lucky Punch auf dem Fuß: Erst scheiterte Janne frei vor dem Tor, kurz darauf traf Mo nur den Innenpfosten.



Auch in der Defensive stand der HTB sensationell: Abou dominierte auf seiner Seite, Torwart Jamie Schröder glänzte mit einem gehaltenen Elfmeter und zahlreichen Paraden.



Im Elfmeterschießen hatten wir sogar den Matchball – Kapitän Maxi Meya hätte die Jahnhöhe endgültig zur „Jahnhölle“ machen können. Am Ende fehlte das letzte Quäntchen Glück, doch unser HTB zeigte eine absolute Top-Leistung: diszipliniert, kompakt, mutig und mit großem Herz, dazu noch absolut fair - im ganzen Spiel gab es nur eine gelbe Karte wegen eines taktischen Fauls!



Sogar die Gegner gaben zu: „Der HTB hat es uns extrem schwer gemacht – Kompliment an diese Mannschaft.“



👉 Fazit: Wir sind stolz auf diesen Auftritt!

Und auf das gesamte Team. Denn alle Spieler haben hier einen großen Anteil dran. Egal ob auf dem Platz, auf der Bank oder auf der Tribüne! Ihr habt diesen tollen Abend möglich gemacht!



Der HTB hat Werbung für sich, für den Pokal und für den gesamten Amateurfußball gemacht.



🖤🤍Nur der HTB!