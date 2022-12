HT München vor heißen Derbys gegen den TSV Ismaning

Handball-Bayernliga: Am Taufkirchner Köglweg geht’s am Samstag hoch her.

Taufkirchen/Unterhaching – Mit einem Doppel-Derby vor eigenem Publikum verabschieden sich HT Münchens Bayernliga-Handballteams am Samstag in die Weihnachtspause. Um 18 Uhr treten die Frauen an, um 20 Uhr die Männer, Gegner in der Sporthalle am Köglweg 104 in Taufkirchen ist jeweils der TSV Ismaning.

Beide HT-Mannschaften haben ihr Hauptziel für diese Saison, nämlich einen Platz unter den ersten vier und damit den Einzug in die am 21. Januar beginnenden Play Offs, bereits erreicht. Besonders die Männer beherrschten die Süd-Staffel fast nach Belieben, bis sie am vergangenen Wochenende zuhause gegen den SV Anzing die erste Niederlage erlitten. Trainer Johannes „Danger“ Borschel gewann diesem 33:34 aber sogar eine positive Seite ab: „Gut, dass es so gekommen ist, damit wir auch mal aus einer Niederlage etwas mitnehmen können.“

Einen Dämpfer fürs Selbstbewusstsein erwartet er nicht, er lässt sogar durchblicken, dass er selbst eine weitere Pleite gelassen nehmen würde: „Wir beschäftigen uns nur mit einem Sieg. Aber, wenn es eine Niederlage geben sollte, dann gibt es Gründe, warum man verliert und dann kann man im Training daran arbeiten.“

Ohnehin habe seine Mannschaft gegen Anzing nicht viel falsch gemacht: „Man kann nicht sagen, dass wir eine Reaktion zeigen müssen, denn wir haben gut gespielt. Auch die Einstellung war super. Die Niederlage ist schmerzhaft, aber für unsere Entwicklung kein Thema“, sagt Borschel, der gegen die Ismaninger, die als Sechster keine Chance mehr auf die Play Offs haben, nicht selbst an der Seitenlinie steht. Der 39-Jährige ist auch Jugend-Auswahltrainer des Bayerischen Handball-Verbandes und betreut seine Mannschaft des Jahrgangs 2006 am Wochenende in Berlin beim Deutschland Cup, den die Landesverbände unter sich ausmachen. Vertretern wird ihn der Trainer der zweiten Mannschaft, Philip Ball.

Bei den Frauen steht ein echtes Spitzenspiel Dritter gegen Zweiter an, in dem es zwar um nichts mehr geht, weil alle für die Play Offs qualifizierten Teams im neuen Jahr wieder mit null Punkten starten, doch die Derbys mit Ismaning sind immer heiß umkämpft, wie aus dem HT-Lager anklingt. „Wir werden die Partie dazu nutzen, ein paar Dinge auszuprobieren, gewinnen wollen wir aber trotzdem“, so Trainer Andreas Fehrenbach, dem das 24:31 im Hinspiel noch im Magen liegt: „Das Ergebnis ist damals zu hoch ausgefallen. Ismaning hat da einen Sahnetag erwischt und bei uns hat einfach gar nichts funktioniert. Diesmal wollen wir uns ganz sicher teurer verkaufen.“

Auch Kreisläuferin Sophie Geray, deren Einsatz auf Grund einer Daumenverletzung allerdings noch nicht zu hundert Prozent sicher ist, verspricht vollen Einsatz: „Das letzte Spiel vor der Weihnachtspause wollen wir gewinnen, um dann Mitte Januar mit einem gutem Gefühl in die Hauptrunde zu starten.“ Sicher fehlen werden der HT-Truppe die Stammkräfte Sarah Lachner (Verletzung), Lisa Seibert (Urlaub) und Lena Zientek (Beruf). um