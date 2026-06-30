HT 16 setzt Ausrufezeichen: Maggio, Lam und Carolus von Dassendorf

Starke Transfers von HT 16. – Foto: red/KI

Um 18.16 Uhr hat der Oberliga-Klub HT 16 ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und gleich drei Transfers von der TuS Dassendorf bekanntgegeben: Die Ex-Profis Mattia Maggio und Zhi-Gin Lam sowie Kerim Carolus, dessen Bruder Rinik Carolus neuer Sportlicher Leiter von HT 16 ist, wechseln zum "ältesten Sportverein der Welt".

Maggio ist ein Torjäger

HT 16 hat diesen Dreierpack in einem Video vorgestellt, das aktuell viel Aufmerksamkeit generiert. Klar, die Akteure sind allesamt über 30 Jahre alt, bringen aber dennoch ausreichend Qualität mit, um den Aufsteiger der vergangenen Saison auf ein neues Level zu hieven.

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Maggio (32), der einige Jahre in der Regionalliga bei verschiedenen Vereinen verbrachte, debütierte als Jugendspieler des VfB Stuttgart nach seinem Wechsel in die Hansestadt 2013/14 beim Hamburger SV in der Bundesliga. Der Angreifer, der für Italiens U-Nationalmannschaften 16-mal auflief, bestritt vier Spiele im Oberhaus. Ab 2018 gehörte er zu den prägenden Figuren der TuS Dassendorf und erzielte in 176 Spielen 75 Tore und legte weitere 57 Treffer auf. Im Lotto-Pokal Hamburg ist seine Bilanz sogar noch besser: 25 Tore und sechs Vorlagen in nur 24 Einsätzen.

Tolle Vita von Lam

Vor dem Sturm dreht Lam (35) seine Kreise. Der gebürtige Hamburger lief für den HSV insgesamt 20-mal in der Bundesliga auf, im Trikot der SpVgg Greuther Fürth kamen weitere 14 Einsätze in der 2. Liga dazu. Bei einer klaren 2:6-Niederlage bei Borussia Dortmund schoss Lam 2013 sein einziges Bundesliga-Tor. Er verbrachte einige Jahre in Hongkong, bevor er 2021 nach Deutschland zurückkehrte und fortan das Trikot der TuS trug.

Carolus ist eine Verstärkung

Auch die Karriere von Kerim Carolus (35) kann sich absolut sehen lassen, denn der Innenverteidiger hat nach seiner Jugend-Bundesliga-Zeit bei Concordia Hamburg ebenfalls ausschließlich auf starkem Niveau gespielt. Für den SC Victoria, den HSV II und den FC St. Pauli II lief er insgesamt 92-mal in der Regionalliga Nord auf, darüber hinaus kam er für Dassendorf in über 150 Oberliga-Partien zum Einsatz.

Als dieses Trio in der Regionalliga und höher kickte, spielte HT 16 noch in der Kreisliga Hamburg. Die Turnerschaft hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und beendete ihr erstes Oberliga-Jahr auf Rang 6. Diese Transfers bestätigen, wohin der Weg gehen soll, denn die Mannschaft von Trainer Erdinc Örün wird weiter versuchen, zu den Top-Klubs der Liga zu zählen. Darüber hinaus helfen diese Spieler nicht nur mit ihrer Klasse und Erfahrung: Sie können auch die Tür für weitere Transfers aufstoßen, deshalb sollte der Blick weiter auf die Legienstraße gerichtet werden. Hier könnte durchaus noch etwas passieren.

>>> Zum Kader von HT 16

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