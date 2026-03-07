HSV zu Gast beim VfL Wolfsburg Begegnung am 25. Spieltag der Bundesliga – zahlreiche Hamburger Fans werden erwartetrn von Daniel Kusber · Heute, 11:24 Uhr · 0 Leser

Am 25. Spieltag der Bundesliga empfängt der VfL Wolfsburg den Hamburger SV in der Volkswagen Arena. Anstoß der Partie ist am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr. Wolfsburg geht aus dem unteren Tabellenbereich in das Spiel, während der HSV im Mittelfeld der Tabelle steht. Rund 10.000 bis 15.000 Fans der Hamburger werden ihre Mannschaft nach Wolfsburg begleiten. Beide Teams müssen im Vorfeld der Begegnung zudem mehrere Ausfälle durch Verletzungen verkraften. Ein Blick auf die vergangenen Aufeinandertreffen in Wolfsburg zeigt, dass die Spiele zwischen beiden Mannschaften in den vergangenen Jahren häufig eng ausfielen.

Die Gastgeber stehen vor einem wichtigen Heimspiel. Wolfsburg benötigt im Kampf um den Klassenerhalt dringend Zähler und will vor eigenem Publikum offensiv auftreten. Der HSV reist dagegen mit dem Ziel nach Niedersachsen, nach zuletzt zwei Niederlagen wieder Punkte einzufahren und sich weiter von der Abstiegszone zu distanzieren. Für eine besondere Atmosphäre dürfte auch die Unterstützung von den Rängen sorgen. Rund 10.000 bis 15.000 HSV-Fans werden ihre Mannschaft nach Wolfsburg begleiten und für eine starke Präsenz der Gäste im Stadion sorgen.