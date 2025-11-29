HSV will Krise stoppen – Stuttgart kommt mit Europa-Power Nord- gegen Süd-Tradition: Der Hamburger SV empfängt am Sonntag (15:30 Uhr) mit VfB Stuttgart formstarke Schwaben. Verlinkte Inhalte Bundesliga FC Bayern Werder FC Augsburg Bayer 04 + 14 weitere

Der 12. Spieltag der Bundesliga steht im Zeichen eines Klassikers: Im 105. Pflichtspiel zwischen Hamburg und Stuttgart trifft ein HSV im Krisenmodus auf einen selbstbewussten VfB. Während die Hanseaten seit fünf Spielen auf einen Sieg warten und in der Tabelle nur Rang 14 belegen, hat Stuttgart mit starker Form und Europacup Aufwind.

Das kommende Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart steht unter besonderen Vorzeichen, denn beide Vereine gehen mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen in diese Begegnung. Während der HSV in den vergangenen Wochen sportlich ins Straucheln geraten ist, präsentiert sich Stuttgart deutlich gefestigter und reist zudem mit internationalem Rückenwind an. Die Partie im ausverkauften Volksparkstadion könnte damit zu einem echten Gradmesser werden – sowohl für den Aufsteiger aus Hamburg als auch für den ambitionierten VfB. Der HSV befindet sich derzeit in einer Phase, die man ohne Übertreibung als schwierig bezeichnen muss. Aus den letzten fünf Bundesliga­spielen holten die Hamburger lediglich einen Punkt: vier Niederlagen und ein einziges Remis stehen zu Buche. Diese Bilanz spricht eine klare Sprache und zeigt, wie angespannt die Lage im Norden ist. Der Aufsteiger, der mit großer Euphorie in die Saison gestartet war, findet sich nun im Tabellenkeller wieder und steht unter Zugzwang, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren. Hinzu kommt, dass Trainer und Mannschaft durch wiederkehrende Verletzungen entscheidend geschwächt werden. Besonders die Defensive ist betroffen: Abwehrspieler Daniel Elfadli fällt weiter aus, ebenso Kapitän Yussuf Poulsen, der nicht nur sportlich, sondern auch als Führungsfigur schwer zu ersetzen ist. Auch Warmed Omari, ein wichtiger Bestandteil der Verteidigung, steht nicht zur Verfügung. Diese personalen Sorgen verstärken das Gefühl, dass der HSV im Duell mit Stuttgart in der klaren Außenseiterrolle steckt. Gleichzeitig hoffen die Hanseaten darauf, im heimischen Stadion einen dieser besonderen Tage zu erwischen, an denen trotz schlechter Vorzeichen überraschend Punkte möglich sind.

Ganz anders stellt sich die Situation beim VfB Stuttgart dar. Die Schwaben reisen mit breiter Brust an, denn unter der Woche gelang ihnen in der Europa League ein souveräner Auftritt, der erneut zeigte, dass die Mannschaft international konkurrenzfähig ist. Diese Erfolge befeuern das Selbstverständnis des Teams, das sich im laufenden Bundesliga­wettbewerb stabil und zielstrebig präsentiert. Mit 22 Punkten steht Stuttgart derzeit auf Rang fünf – eine starke Zwischenbilanz, die verdeutlicht, dass der VfB den Anspruch hat, in dieser Saison dauerhaft im oberen Tabellendrittel mitzuspielen. Die Mannschaft tritt gefestigt auf, agiert mit klarem Plan und hat das nötige Selbstvertrauen, um auch auswärts dominant aufzutreten. Gerade gegen einen verunsicherten Gegner wie Hamburg sieht Stuttgart die Chance, seine positive Serie fortzusetzen und weitere Punkte zu sammeln. Brisant wird das Duell zudem durch seine lange Historie. 104 Pflichtspiele absolvierten beide Vereine bisher gegeneinander – eine Zahl, die zeigt, wie traditionsreich diese Begegnung ist. Der HSV führt in der Gesamtbilanz mit 44 Siegen, während Stuttgart 38 Begegnungen für sich entscheiden konnte und 22 Partien unentschieden endeten. Doch diese Zahlen täuschen etwas über die jüngere Vergangenheit hinweg: Die letzten direkten Duelle gingen allesamt an den VfB. Für Hamburg liegt der letzte Sieg gegen Stuttgart bereits Jahre zurück, was der Partie zusätzlich emotionale Bedeutung verleiht. Gerade der HSV wird gewillt sein, diese Serie endlich zu durchbrechen und vor eigenem Publikum ein Zeichen zu setzen.