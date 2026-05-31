HSV-Weltmeister wagt Sprung in 3. Liga

Bilal Yalcinkaya verlässt den Hamburger SV. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt zum SC Verl und bekommt damit in der kommenden Saison die Chance, sich in der 3. Liga zu beweisen. Für den gebürtigen Hamburger endet eine lange Zeit im Nachwuchs des HSV, die 2017 begann und ihn durch sämtliche Juniorenteams mit der Raute führte.
Yalcinkaya gehörte zu den auffälligeren Talenten seines Jahrgangs. Vor drei Jahren wurde er mit der deutschen U17-Nationalmannschaft Weltmeister, zeitweise stand er beim HSV auch im Profikader. Nun folgt der Schritt nach Ostwestfalen, wo er regelmäßiger auf Einsatzzeiten kommen und seine Entwicklung im Herrenfußball vorantreiben will.
Der SC Verl sieht in Yalcinkaya einen flexibel einsetzbaren Angreifer. Der 20-Jährige kann auf beiden Außenpositionen spielen, ist aber auch auf der Zehn eine Option. Damit passt er in ein Profil, das im letzten Drittel Kreativität, Tempo und individuelle Lösungen bringen soll.
Sportvorstand Zlatko Janjic beschreibt den Zugang entsprechend deutlich: „Bilal ist ein Typ der Kategorie Straßenfußballer. Er ist unfassbar gut im Eins-gegen-Eins, kann Situationen auf engen Räumen hervorragend auflösen und zieht mit einer hohen Geschwindigkeit an seinen Gegenspielern vorbei.“
Auch im Abschluss und im letzten Pass sieht Verl großes Potenzial. Janjic sagt: „Im letzten Drittel wird er selbst immer wieder torgefährlich, aber kann auch den entscheidenden Pass setzen. Sein Potenzial ist immens und das möchten wir gerne in der kommenden Saison herauskitzeln.“
Für Yalcinkaya ist der Wechsel eine bewusste Entscheidung für mehr Spielpraxis. Beim HSV war der Sprung aus dem Nachwuchs- und U21-Bereich in den Profifußball schwierig. In Verl soll er nun auf einem hohen Niveau im Herrenbereich mehr Verantwortung übernehmen.
„Der Sportclub hat mich von seiner Idee mit mir sehr überzeugt“, sagt Yalcinkaya. Sein Ziel formuliert er klar: „Mein Ziel ist es, in der kommenden Saison auf viele Einsatzzeiten zu kommen und der Mannschaft mit Toren und Assists zu helfen.“
Die Vorfreude auf den neuen Abschnitt ist groß. Yalcinkaya erklärt: „Ich freue mich auf den Trainingsstart und alle Jungs plus Trainerteam kennenzulernen.“
Der HSV verabschiedete seinen U21-Spieler mit warmen Worten. Yalcinkaya war 2017 in den Nachwuchs des Vereins gewechselt und trug seitdem in allen Juniorenteams die Raute. Nun wünscht der Klub ihm für seinen weiteren Weg in Verl alles Gute und viel Erfolg.
Für den Hamburger Fußball bleibt der Wechsel interessant. Ein gebürtiger Hamburger, im HSV-Nachwuchs ausgebildet, U17-Weltmeister und offensiv mit besonderer Begabung, sucht in der 3. Liga den nächsten Entwicklungsschritt. Beim SC Verl bekommt Yalcinkaya nun die Bühne, auf der aus Talent dauerhaft Herrenfußball werden soll.
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