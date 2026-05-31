HSV-Weltmeister wagt Sprung in 3. Liga Bilal Yalcinkaya geht den nächsten Schritt. Der 20-jährige Offensivspieler verlässt die U21 des Hamburger SV und schließt sich dem SC Verl in der 3. Liga an. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Das ist Bilal Yalcinkaya. – Foto: ABS Michael Schwarz

Bilal Yalcinkaya verlässt den Hamburger SV. Der 20-jährige Offensivspieler wechselt zum SC Verl und bekommt damit in der kommenden Saison die Chance, sich in der 3. Liga zu beweisen. Für den gebürtigen Hamburger endet eine lange Zeit im Nachwuchs des HSV, die 2017 begann und ihn durch sämtliche Juniorenteams mit der Raute führte.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Yalcinkaya gehörte zu den auffälligeren Talenten seines Jahrgangs. Vor drei Jahren wurde er mit der deutschen U17-Nationalmannschaft Weltmeister, zeitweise stand er beim HSV auch im Profikader. Nun folgt der Schritt nach Ostwestfalen, wo er regelmäßiger auf Einsatzzeiten kommen und seine Entwicklung im Herrenfußball vorantreiben will. Vielseitiger Offensivspieler für Verl Der SC Verl sieht in Yalcinkaya einen flexibel einsetzbaren Angreifer. Der 20-Jährige kann auf beiden Außenpositionen spielen, ist aber auch auf der Zehn eine Option. Damit passt er in ein Profil, das im letzten Drittel Kreativität, Tempo und individuelle Lösungen bringen soll.

Sportvorstand Zlatko Janjic beschreibt den Zugang entsprechend deutlich: „Bilal ist ein Typ der Kategorie Straßenfußballer. Er ist unfassbar gut im Eins-gegen-Eins, kann Situationen auf engen Räumen hervorragend auflösen und zieht mit einer hohen Geschwindigkeit an seinen Gegenspielern vorbei.“ Auch im Abschluss und im letzten Pass sieht Verl großes Potenzial. Janjic sagt: „Im letzten Drittel wird er selbst immer wieder torgefährlich, aber kann auch den entscheidenden Pass setzen. Sein Potenzial ist immens und das möchten wir gerne in der kommenden Saison herauskitzeln.“