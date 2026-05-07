HSV vor Abstieg, Hetlingen jubelt: So lief das Wiederholungsspiel

Wiederholungsspiel am Mittwoch um den Klassenerhalt! – Foto: red/KI

Der Hetlinger MTV hat in der Landesliga Hammonia einen späten und wohl vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Im direkten Duell mit dem Hamburger SV III setzte sich die Mannschaft von Trainer Hakan Yavuz mit 1:0 durch, wodurch der Abstand auf den Gegner auf neun Punkte anwächst. Bei noch drei ausstehenden Spielen und einem um 22 Treffer besseren Torverhältnis ist Hetlingen dem Ziel sehr nahe. Für den HSV III, der als Oberliga-Absteiger ohnehin unter Druck steht, verschärft sich die Lage dagegen erheblich.

Für Hetlingen war es zudem der dritte Sieg gegen den HSV III in dieser Saison. Darauf verwies auch Abteilungsleiter Michael Kirmse nach der Partie in den Vereinsmedien: „2:1, 5:1, 1:0 - wir schlagen den HSV III dreimal in einer Saison. Unsere Mannschaft hält dem Druck stand und gewinnt auch das Sechs-Punkte-Spiel im Deichstadion.“ Der Verein habe die Situation rund um das zuvor wiederholte Spiel sportlich angenommen, erklärte Kirmse weiter: „Dass es im Vorfeld Bemühungen gab, die Punkte am grünen Tisch zu holen, haben wir sportlich ertragen. Dass es beim HFV eine Möglichkeit gibt, ein so deutliches Ergebnis von 5:1 für uns zu werten, haben wir selbstverständlich hingenommen.“

Das einzige Tor der Partie fiel erst in der Schlussminute. Enrique Höppner Ordonez traf dramatisch in der 90. Minute zum 1:0 per Elfmerter und entschied damit ein Spiel, dessen Bedeutung sich vor allem aus der Tabelle ergab. Hetlingen steht nach 27 Partien bei 28 Punkten und belegt Rang zwölf. Der HSV III bleibt mit 19 Punkten auf Rang 14, hat zwei Punkte Rückstand auf Altona 93 II und nur noch drei Spiele, um die eigene Situation zu verbessern. Nach dem Abstieg aus der Oberliga droht damit der nächste Rückschlag.

Hetlingen will weiter im "Konzert der Großen mitspielen"

Mit Blick auf die Tabelle ordnete Kirmse den Sieg entsprechend deutlich ein: „Nun sind wir bei einem Neun-Punkte-Vorsprung mit einem um 22 Tore besseren Torverhältnis drei Spiele vor dem Ende der Saison an unserem Ziel Klassenerhalt zu 99,99 Prozent angekommen.“ Zugleich richtete er den Blick auf das Umfeld des Vereins: „Wir bedanken uns bei allen Menschen im Verein, die uns mit ihrer Unterstützung jeden Tag aufs Neue motivieren, noch eine Schippe draufzulegen, um das kleine Dorf im Konzert der Großen weiterhin mitspielen zu lassen.“

Ganz abgeschlossen sieht Hetlingen die Saison allerdings noch nicht. Kirmse sprach von „weiteren drei Endspielen“, in denen sich der MTV tabellarisch verbessern wolle. Der entscheidende Schritt ist durch den späten Treffer gegen den HSV III aber gemacht. Während Hetlingen bereits auf eine weitere Saison in der Landesliga blicken kann, muss der HSV III in den verbleibenden Partien dringend punkten.

Das Update am 5. Mai: Hetlingen gegen HSV III: Wiederholungsspiel mit Brisanz

Der Hetlinger MTV und Hamburger SV III treffen am Mittwochabend in der Landesliga Hammonia erneut aufeinander - und dieses Spiel bringt eine außergewöhnliche Vorgeschichte mit. Die erste Austragung musste in der 79. Minute abgebrochen werden, weil die Flutlichtanlage im Deichstadion ausfiel. Besonders bitter aus Sicht der Gastgeber: Zu diesem Zeitpunkt führte Hetlingen mit 5:1, zudem spielte der HSV nur noch zu zehnt.

Nun wird die Partie wiederholt, nachdem sie schon an Ostern angesetzt war, aber wegen einer Platzsperre ausfiel. Sportlich ist die Ausgangslage klar: Hetlingen kann mit einem Sieg einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen, während der Hamburger SV III dringend Punkte benötigt, um die Chance auf den Ligaverbleib zu wahren.

Kirmse: „Am Mittwochabend schließt sich der Kreis“

Hetlingens Manager Michael Kirmse ordnet die besondere Situation vor dem Wiederholungsspiel entsprechend ein. „Am Mittwochabend schließt sich der Kreis“, sagt er in den Vereinsmedien und verweist auf den ersten Versuch: „Ein Spiel, das leider nur aus unserer Sicht wiederholt werden muss, weil bei einem Spielstand von 5:1 für uns gegen 10 Mann in der 79. Minute unsere sehr alte Flutlichtanlage ihren Geist aufgegeben hat.“

Trotz der ärgerlichen Ausgangslage will der Verein die Aufgabe annehmen. Kirmse betont: „Selbstverständlich stellen wir uns erneut dieser Aufgabe.“

Hetlingen kann Abstand schaffen

Der Blick auf die Tabelle zeigt, warum das Spiel für beide Seiten so wichtig ist. Hetlingen steht mit 25 Punkten auf Rang zwölf und hat damit aktuell sechs Zähler Vorsprung auf den Hamburger SV III, der mit 19 Punkten auf einem Abstiegsplatz liegt. Ein Heimsieg würde den Abstand auf neun Punkte vergrößern und den MTV in eine deutlich komfortablere Position bringen.

Kirmse formuliert das Ziel entsprechend klar: „Die Konstellation ist klar, der HSV III muss punkten, um noch eine Chance im Abstiegskampf zu haben, und wir wollen mit einem Dreier alle Abstiegssorgen vergessen und gemeinsam mit unseren Fans im Deichstadion den Klassenerhalt feiern.“

Für den HSV III ist die Partie dagegen fast schon ein Pflichtsieg. Bei einer Niederlage würde der Rückstand auf Hetlingen deutlich anwachsen, zudem bleiben mit Altona 93 II, SC Victoria II und Klub Kosova weitere Teams im Tabellenkeller unter Druck.

Neue Flutlichtanlage kommt im Sommer

Die Ursache für das Wiederholungsspiel soll sich künftig nicht wiederholen. Hetlingen hat bereits angekündigt, dass in der Sommerpause eine neue Anlage installiert wird. Kirmse erklärt: „In der Sommerpause wird eine neue Flutlichtanlage installiert. Nach drei Jahren Planung mit vielen ,Amts-Hürden‘ geht es jetzt an die Realisierung.“

Damit bekommt das Wiederholungsspiel zusätzlich Symbolkraft. Sportlich will Hetlingen den Klassenerhalt praktisch absichern, organisatorisch steht der Klub vor einem wichtigen Modernisierungsschritt. Für den HSV III geht es dagegen darum, die zweite Chance zu nutzen - denn aus tabellarischer Sicht bleibt kaum noch Spielraum.

Ausgangslage 21. April: Abbruch, Absage und jetzt folgt der dritte Akt

In der Hamburger Landesliga gibt es spannende Neuigkeiten in den Gruppen Hammonia und Hansa: Einerseits hat der Hamburger Fußball-Verband (HFV) bekanntgegeben, wie es nach der Spielabsage zwischen dem Hetlinger MTV und Hamburger SV III weitergeht. Zudem schossen Adrian Cekala und Emmanuel Ogbeide den FC Hamm United zu einem zweistelligen Sieg am Dienstagabend.

Das Duell zwischen dem Hetlinger MTV und dem Hamburger SV III bekommt in der Landesliga Hammonia einen dritten Akt: Im März wurde die Partie beim Stand von 5:1 für den MTV abgebrochen, weil das Flutlicht ausging. Ostermontag hätte das mit Spannung erwartete Duell wiederholt werden sollen, aber die Hausherren sagten das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes ab.

Darüber beschwerte sich der HSV, der die Absage anzweifelte, und der Verband forderte folglich eine Stellungnahme von Hetlingen. Wie FuPa auf Nachfrage vom HFV erfahren hat, hat die spielleitende Stelle nun eine Neuansetzung des Duells angesetzt. Am 6. Mai soll die Partie endlich über die Bühne gehen - und sie wird mit Spannung erwartet: Hamburg III würde aktuell absteigen, Hetlingen hat aber nur vier Punkte Vorsprung.

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