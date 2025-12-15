HSV verteilt keine Geschenke und vermiest SCR die Herbstmeisterschaft

Noch vor dem Seitenwechsel hatten die Gastgeber Glück, denn Giuseppe Licausi war am Fünfer freigespielt worden, scheiterte aber am langen Bein von Hechler. Allerdings veränderte die Begegnung auch nach dem Wiederanpfiff ihr Gesicht nicht, El Marhoumi brachte den HSV mit seinem zweiten Treffer endgültig auf die Siegerstraße (59.). Nur zehn Minuten später erhöhte der starke Attardi sogar auf 4:0 (69.). Alle Treffer einte ein ähnliches Muster. „Wir sind sehr schnell im Umschalten“, erläuterte Marquez, „es gibt bei verschiedenen Teams verschiedene Räume, die wir bespielen wollen. Wir kannten genau die Stärken und Schwächen des SCR.“

Die versuchten noch mal, alle offensiven Kräfte zu mobilisieren, Langenfeld antwortete mit der Umstellung auf Fünferkette. Einer der eingewechselten Germanen war Ange Kouassi, der ein bisschen glücklich zum 1:4 kam (72.) und in der Nachspielzeit nach einem schönen Angriff das zweite Heimtor erzielte (90.+1). Wenngleich der HSV auch hier das letzte Wort hatte: Attardi krönte seine Leistung mit einem Doppelpack (90.+5).

Obwohl aus unterschiedliche Gefühlswelten kommend, freuen sich beide Trainer auf die kurze Winterpause. „Die kommt aktuell zu richtigen Zeit“, ordnete Schobhofen ein. Er lobte seine Mannschaft: „Die 38 Punkte sind überragend, und die kann uns auch keiner mehr nehmen.“ Marquez bekannte derweil zwar, dass sein Ensemble gerade ins Rollen kommt, aufgrund des kleinen Kaders sei die Ruhephase aber sehr willkommen. „Wir hatten ein Marathon-Programm und müssen viel Intensität auf den Platz bringen, um Spiele zu gewinnen“, sagte er.