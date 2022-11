HSV verschläft Partie im ersten Durchlauf

Mit einer deutlichen aber viel zu hohen 4:1- Niederlage trat der „kleine HSV“ aus Hambach am vergangenen Sonntagnachmittag die Rückreise aus Zülpich an. Couragierter HSV-Auftritt im zweiten Durchlauf.

So deutlich wie es der 0:3- Halbzeitstand hätte vermuten lassen, war die Gemengelage in Zülpich aus HSV-Sicht beileibe nicht. „Uns fehlt aktuell ein wenig das nötige Spielglück und wir lassen zu viele Tormöglichkeiten liegen“ räumte HSV-Trainer Thomas Graf ein und spielte dabei inbesondere auf die Situation vor dem Elfmeterpfiff an. Manuel Spies hatte das Spielgerät vor dem heranstürmenden Nickisch regelkonform geklärt, doch der Schiedsrichter entschied zur Verwunderung aller und nach Rücksprache mit dem Gefoulten auf Foulelfmeter. Thomas Leßenich, der zuvor bereits nach einer Ecke per Kopf nach ereignisarmem erstem Spieldrittel die 1:0 Führung besorgte (22.) trat an und nahm das Elfmeter-Geschenk zum Führungsausbau dankend an.

Dabei waren die Blau-Weißen alles andere als chancenlos. Nach schöner Kombination tauchte Andy Görres frei vor dem TuS-Schlussmann auf, blieb mit seinem Abschluss jedoch nur zweiter Sieger. Wenig später traf Manuel Spies nach einem Eckball aus spitzem Winkel nur den Außenpfosten und das anschließende Gestocher im TuS-Sechszehner brachte keinen Torerfolg für den HSV ein.

Der Treffer zum 3:0 – Halbzeitstand war dann doch wieder selbstverschuldet. Einen HSV-Fehlpass in der Vorwärtsbegegnung brachte erneut Leßenich in Stellung, der noch seinen Gegenspieler umkurvte, um dann anschließend mit seinem Abschluss in die lange Ecke den Hattrick perfekt zu machen.

Aber auch mit diesem deutlichen 0:3- Halbzeitrückstand gaben sich die Graf-Schützlinge nicht geschlagen. Mit Beginn der zweiten Halbzeit veränderte der HSV die Spielstatik und presste nun immer wieder früh in des Gegners Hälfte. Nachdem der eingewechselte Kanters so aus spitzem Winkel und unter Hilfestellung des TuS-Keepers den verdienten 3:1- Anschlusstreffer erzielte, rannte der HSV immer wieder an und erarbeitete sich in einer insgesamt fairen Partie zahlreiche Torchancen.