HSV verliert deutlich beim SC Brühl

Es wirkte wie ein Déja-vu: Gegen den bis dato punktlosen Tabellenletzten SC Brühl unterlag der „kleine HSV“ aus Hambach am gestrigen Sonntagnachmittag auch in der Höhe verdient mit 4:1.

Von einer schwierigen Ausgangslage sprach HSV-Trainer Thomas Graf schon im Vorfeld der Partie. Neben einigen erkrankten Akteuren, die er mangels Alternativen angeschlagen aufbieten musste, musste er ebenso auf beide Spielführer verzichten (Hamacher, Spies), was die Personaldecke zusätzlich ausdünnen sollte.

Gegen einen fußballerisch wirklich sehr gefällig agierenden Gegner, der in der Partie mit einigen reaktivierten Akteuren verstärkt auftrat, boten die Blau-Weißen immer wieder große Räume, die der Tabellenletzte dann auch konsequent mit schnellem Konterspiel bespielte.

So geriet man bereits frühzeitig durch einen berechtigten Foulelfmeter in Rückstand, der auch zugleich die erste Torannäherung für die Heimelf darstellte (11./Haldy). Im Gegenzug egalisierte der HSV diesen Rückstand schnell, nachdem Kevin Jonas nach schönem Steckpass in die lange Ecke verwandelte (16.)