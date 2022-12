HSV verliert auch zum Jahresabschluss

So ging man dann auch mit einem folgerichtigen 0:2- Rückstand in die Halbzeitpause, die man aus Hambacher Sicht in erste Linie in die Kategorie „absolut unnötig“ einstufte. Apropos Pause - dass man bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nicht in eine Kabine einkehren durfte, sondern diese aufgrund fehlender Schlüsselgewalt des auf der Erftstädter Sportanlage ohnehin nur geduldeten RW Ahrem mehr oder weniger im Freien verbringen musste, blieb angesichts der mageren sportlichen Darbietung nur eine weitere negative Randnotiz (kein Vorwurf an Ahrem).

Und auch die zweite Halbzeit sollte sich den HSV-Begegnungen der vergangenen Wochen angleichen. Die Elf von HSV-Trainer Thomas Graf startete engagiert und bespielte nun das Heim-Gehäuse vehement. Doch der Ertrag sollte auch hier kleinbleiben. So war es erneut Andy Görres der freistehend den Torerfolg verpasste, bevor auch wenig später der eingewechselte Kevin Jonas aus seitlicher Schussposition den Anschlusstreffer knapp verfehlte. Das Dilemma blieb das gleiche - zu häufig wurde anstatt des Torabschlusses das Zuspiel gesucht, welches dann in der Ahremer Restverteidigung kläglich versandete.

Spätestens ab der 70. Spielminute bog die Mannschaft von RW-Trainer Frohn dann auf die Siegerstraße ein. Vorausgegangen war ein eklatanter HSV-Stellungsfehler, den Geuer dann zum 3:0-Spielendstand nutzte.

Für HSV-Trainer Thomas Graf kommt die Winterpause zu richtigen Zeit: „Wir müssen uns jetzt in der fußballfreien Zeit rehabilitieren, Verletzungen auskurieren und dann ab Januar den vollen Fokus auf den bevorstehenden Kampf um den Klassenerhalt legen“.