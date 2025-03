HSV verabschiedet und ehrt verdiente Vorstandskräfte

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2025 galt es neben den traditionellen Ehrungen für langjährige HSV-Mitgliedschaften in diesem Jahr auch sehr verdiente Hambacher Vorstandskräfte zu verabschieden, die teilweise über viele Jahre die Geschicke des Vereins in verantwortlicher Funktion gelenkt haben.

Heinz-Albert Frohn, dessen Vater Albert Frohn selbst über viele Jahrzehnte den „kleinen HSV“ als Vorsitzender maßgeblich geprägt und in dessen Ägide u.a. die Realisierung des heutigen Stadions Sophienhöhe fiel, gab den Staffelstab des Jugendleiters auf der Jahreshauptversammlung mit Christian Knoben (Bambini-Trainer und Vater von 2 Jungkickern) in jüngere Hände.

Seit 48 Jahren ist Heinz Frohn HSV-Mitglied und war als Spieler Teil der sehr erfolgreichen Hambacher Bezirksligamannschaft in den 90ern. Seit 2007 und somit seit 18 Jahren gehörte Heinz Frohn dem geschäftsführenden HSV-Vorstand an und zeichnete in diesem Zeitraum viele Jahre als Geschäftsführer verantwortlich. Seit 2018 repräsentiert er als 1. Vorsitzender des Jugendfußballfördervereins 2018 e.V. – an deren Gründung er gewichtigen Anteil trug – die Interessen und Belange von ca. 260 Kindern und Jugendlichen sowie zahlreichen Trainern- und Betreuern auf dem Gebiet der Gemeinde Niederzier. Im Zusammenhang mit diesen ehrenamtlichen Leistungen erhielt er nachdem er bereits zuvor zahlreiche Verbandsehrungen in Empfang nehmen durfte im Jahr 2021 vom Fußballverband Mittelrhein eine Ehrenuhr. Mit dem Ausscheiden von Heinz Frohn aus dem Vorstand verliert der Hambacher Spielverein eine verlässliche Stütze, die den „kleinen HSV“ in den vergangenen 20 Jahren hat groß werden lassen. Tausend Dank an dieser Stelle!

Hans-Dieter Krifft, der als erfolgreicher HSV-Torjäger in den 90ern die Flankenbälle von Heinz Frohn reihenweise im Tor unterbrachte, ist dementgegen bereits seit 50 Jahren HSV-Mitglied. Neben seiner Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden, die er seit 2015 innehielt, hat Hans-Dieter Krifft über viele Jahre als engagierter Jugendtrainer Verantwortung übernommen. In den vergangenen 7 Jahren komplettierte er darüber hinaus als Co- und Torwarttrainer das Funktionsteam der 1. Mannschaft und hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga in der Saison 2019/2020. In unzähligen Stunden bewirtschaftete Hans-Dieter Krifft das HSV-Clubheim im Stadion Sophienhöhe an Heimspieltagen, wofür man nur Dank und höchste Anerkennung aussprechen kann.

Eine Reihe nach hinten tritt zukünftig auch Bernd Frohn, der zuletzt in der Rolle des Geschäftsführers tätig war. Bernd Frohn, der bereits seit 55 Jahren dem Hambacher Spielverein als Mitglied angehört und ebenso Träger der goldenen Verdienstnadel des FVM ist, gehört dem HSV-Vorstand bereits seit Jahrzehnten an. Ob als erfolgreicher Spieler (u.a. Bezirksliga-Aufstieg in den 90ern), Jugendtrainer, Turnierkoordinator oder Kassierer - Bernd Frohn war immer wichtiger Bestandteil der HSV-Familie. Zuletzt übernahm er im Jubiläumsjahr interimsweise das Amt des Geschäftsführers. Dem neuen Vorstand wird Bernd Frohn zwar nicht mehr in geschäftsführender Funktion, jedoch glücklicherweise als Beisitzer mit administrativen Aufgaben erhalten bleiben.

Auch das Gesicht von Mario Amft, der als Vorsitzender das Zepter in die Hände von Thorsten Scholl übergab, wird nicht ganz aus dem „Stadion Sophienhöhe“ verschwinden. Seit Vereinseintritt im Jahre 2006 hat sich Mario Amft vor der Übernahme von Verantwortung nie gescheut. Ob zunächst als Beisitzer, dann als stellvertretender Geschäftsführer bis hin zum Geschäftsführer – der Aufstieg von Mario Amft, war und ist bemerkenswert und ein Glücksfall für jeden Amateurverein.

Als dann mitten im Jubiläumsjahr der langjährige „Präsident“ Willi Polfliet völlig unerwartet verstarb, trat Mario Amft selbstlos in die erste Reihe und lenkte den Verein durch die zahlreichen Jubiläumsfeierlichkeiten. Auch den Bau des neuen Kunstrasenplatzes im Stadion Sophienhöhe bis hin zu vielen Planungen und Leistungen in Eigenverantwortung verantwortete Mario Amft mit einem kleinen Team in Federführung und sorgte mit dafür, dass das Stadion Sophienhöhe auch weiterhin höchsten Ansprüchen genügen wird. Auch wenn er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an vorderster Front die Vereinsgeschicke lenken kann, wird auch Mario Amft dem neuen Vorstand weiterhin als Beisitzer erhalten bleiben und weiterhin mit anpacken, wo Hilfe benötigt wird.

DANKE für ALLES!