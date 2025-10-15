HSV überzeugt im Derby

Am Ende wurde es dann doch deutlich. Mit einem 3:0 – Auswärtssieg kehrte der Hambacher Spielverein vom Lokalderby aus Krauthausen zurück und stellte dabei bereits im ersten Durchlauf die Weichen voll auf Sieg.

Der Führungstreffer gelang dem kleinen HSV aber dann nach einer guten Viertelstunde. Hambachs van der Linden nutzte seinen Freiraum im Mittelfeld und bediente Luca Schlößer in den Lauf, der kurios wie sehenswert die Kugel aus ganz spitzem Winkel im langen Torwinkel unterbrachte (13.).

Vor guter Zuschauerkulisse in Krauthausen hielten die Mannen von HSV-Trainer Chris Böhme direkt mit Beginn das Spielzepter in der Hand und verbuchten die größeren Spielanteile. Größere Torchancen blieben jedoch auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Während es der Tabellenführer aus Hambach immer wieder durch Kurzpassspiel übers Zentrum versuchte, prüfte die Heimelf die HSV-Defensive vermehrt mit langen Bällen.

Auf der Gegenseite verhinderte der Torschütze mit einem couragierten Defensivlauf den sichergeglaubten Ausgleichstreffer als er den Querpass von Krauthausens Bosanac vor dem HSV-Gehäuse gerade noch so zur Ecke klären konnte.

Nahezu mit dem Halbzeitpfiff gelang dem HSV dann noch der Führungsausbau. Eine hart geschlagene Attardo-Ecke wuchtete A. Peters für den HSV am kurzen Pfosten in die Maschen und stellte damit den verdienten 2:0 – Halbzeitstand her.

Nach dem Seitenwechsel hatten die HSVler aber dann einige schwierige Spielminuten zu überstehen. Mit einem nun deutlich höher attackierenden Kontrahenten nahm die Partie insgesamt an Fahrt auf. So war es Ex HSV-Akteur Mantik der freistehend vor HSV-Schlussmann Peter Görres verzog und auch der eingewechselte Grzegorzitza konnte mit seinem Abschluss aus seitlicher Position HSV-Schlussmann Peter Görres nicht überwinden.

Auf der Gegenseite verpasste es der HSV das Ergebnis nun deutlich in die Höhe zu schrauben. Mehrmals hatten sowohl die eingewechselten Kallas und Peterhoff die Entscheidung auf dem Fuß, scheiterten aber am gut aufgelegten Gästekeeper.

Erst als Manuel Spies das Leder aus ca. 20 Metern gekonnt im Tor unterbrachte und auf 3:0 stellte, war die Partie entschieden und die weitere HSV-Tabellenführung gesichert.