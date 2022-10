HSV trifft nach dem späten Pokal-Aus auf den Aufstiegsfavoriten Die Langenfelder scheitern im Elfmeterschießen und fahren in der Bezirksliga zum SV Solingen. Die SFB-Reserve empfängt Gräfrath, der SSV Wuppertal.rn

Bevor es in der Bezirksliga am Wochenende weitergeht, war der HSV Langenfeld noch im Kreispokal im Einsatz.

Spvg. Solingen-Wald 03 - HSV Langenfeld 8:6 n.E. (3:3, 2:2, 1:1). Der HSV schied nach einem Fußball-Krimi in der zweiten Runde des Solinger Kreispokals aus dem Wettbewerb aus. Dabei bewies die Mannschaft von Trainer Salvatore Grillo bemerkenswerte Moral, sie machte während der 90 Minuten zweimal einen Rückstand wett, und tat dies ein weiteres Mal in der Verlängerung. „Das Spiel war verrückt, aber hat echt Spaß gemacht. Man hat gemerkt, dass beide Mannschaften gewinnen wollten“, sagte Grillo. Zunächst half ein Eigentor der Hausherren in der zehnten Minute, die Führung drei Minuten zuvor zu egalisieren.

Im zweiten Spielabschnitt wurde es erstmals dramatisch. Die abermalige Führung der Gastgeber (58.) konnte Christopher Dietz erst in der 89. Minute kontern. Er war fünf Minuten vorher eingewechselt worden. In der Verlängerung legte Solingen erneut vor (106.), doch wieder gab der HSV nicht auf, und Ahmed El Morabiti nutzte einen Foulelfmeter zum 3:3 (120.+4). Im Elfmeterschießen bewies die Spielvereinigung die besseren Nerven – alle Schützen trafen. Auf Langenfelder Seite vergab Routinier Sven Steinfort den entscheidenden Schuss vom Punkt. „Bei ihm hatte ich die wenigsten Bauschmerzen“, erzählte Grillo, „aber das ist Fußball. Wir haben im Elfmeterschießen verloren – das ist keine Schande.“ Seine Elf ist in der Liga am Sonntag (14.30 Uhr) bei Aufstiegskandidat SV Solingen zu Gast.

HSV: Cyrys – Benecke, Rapp (84. Dietz), Steinfort, Celebi (67. Wallraf), Mayer (67. Ngoma Ndey), Meijning (79. M. Klein), Ruß, Schwake, Ugljani (75. Krayer), Ah. El Morabiti.

SF Baumberg II - BV Gräfrath. Die Mannschaft von Coach Frank Stoffels ist nach zuletzt drei Niederlagen in Serie am Sonntag (15 Uhr) vor heimischer Kulisse gegen Aufsteiger Gräfrath gefordert. Einen Aufbaugegner erwartet die Reserve der Sportfreunde aber freilich nicht. „Der Respekt ist groß. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Die Liga ist sehr ausgeglichen“, sagt Stoffels vor dem Aufeinandertreffen.

Diese Ausgeglichenheit wusste der Neuling bisweilen zu nutzen. Nach zunächst deutlichen Niederlagen zu Beginn der Spielzeit (0:7 gegen Langenfeld, 0:5 gegen Ronsdorf) konnten sich die Gäste zuletzt stabilsieren, und sie wiesen selbst Aufstiegskandidat SV Solingen beim 5:3-Erfolg in die Schranken. Ob die SFB in dieser Partie auf Angreifer Mario Stoffels werden zurückgreifen können, ist noch offen: Sein MRT-Termin offenbarte ein Ödem im Knie.

SSV Berghausen - Bayer Wuppertal. Eigentlich hatten Spieler und Verantwortliche des SSV geglaubt, mit dem ersten Sieg vor zwei Wochen sei der Bann des Unglücks gebrochen, doch das 1:2 bei Germania Wuppertal zuletzt belehrte sie eines Besseren. Beim Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) sind laut Trainer Jörn Heimann nun endgültig keine Ausflüchte mehr angebracht: „Das müssen wir einfach gewinnen – da gibt es keine Ausreden.“ Bayer ist das Schlusslicht der Tabelle und konnte bisher lediglich zwei Unentschieden erspielen. Diese aber haben die Gäste immerhin in den Aufeinandertreffen mit dem HSV Langenfeld und SV Solingen vorzuweisen. Zuletzt musste die Mannschaft von Übungsleiter Pano Rekkas die Partie gegen Baumberg II aus unbekannten Gründen absagen, die Gerüchteküche aber kochte heiß. Dennoch betont Heimann über den Gegner: „Ich erwarte keine Unruhe in der Mannschaft.“ Er baut auf die fußballerischen Grundtugenden bei seinem Team.