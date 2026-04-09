HSV-Trainer Pino Curia: "Ich weiß nicht, was mit dem Team los war"

Manchmal gibt ihm seine Mannschaft Rätsel auf, doch Hölzlebrucks Trainer Pino Curia glaubt an ihre Stärke. – Foto: Wolfgang Scheu

Am zehnten Spieltag eroberte sich der SV Hölzlebruck einmal mehr die Tabellenspitze, und seither fühlt er sich dort oben pudelwohl. Keiner konnte die Hochschwarzwälder in den vergangenen Wochen vom Thron stoßen, doch seit dem vergangenen Wochenende rückte ihnen vor allem die SG Riedböhringen/Fützen wieder so richtig unangenehm und bis auf einen Punkt auf die Pelle. Während sich die Spielgemeinschaft mit einem 4:1-Heimerfolg gegen den SV Ewattingen schadlos hielt, ließ Hölzlebruck an Ostern Federn. Beim TuS SV Immendingen sah alles noch standesgemäß aus, der Gastgeber wurde mit 3:0 bezwungen. Doch am Montag setzte es auf eigenem Terrain gegen die SG Lenzkirch-Saig ein 1:2. Und das nach einer enttäuschenden Leistung, die Trainer Pino Curia immer noch Rätsel aufgibt Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.