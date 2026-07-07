HSV-Torjäger wechselt in das Ausland: Boakye stürmt in 1. Liga

Torjäger Maurice Boakye wechselt in das Ausland. – Foto: Imago Images

Maurice Boakye hat in der vergangenen Saison alles dafür getan, sich beim Hamburger SV für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der Mittelstürmer erzielte 23 Tore in 33 Spielen der Regionalliga Nord, bereitete fünf weitere Treffer vor und war damit die offensive Lebensversicherung der U21. Eine Chance bei den Profis in der Bundesliga erhielt der 21-Jährige dennoch nicht. Der HSV plante nicht mehr mit ihm, sein Vertrag endete zum 30. Juni.

Boakye tauscht die vierte deutsche Spielklasse somit gegen Begegnungen mit Klubs wie Benfica Lissabon, Sporting Lissabon oder dem FC Porto. Für den gebürtigen Hamburger ist es die Chance, die er bei seinem Heimatverein trotz seiner herausragenden Trefferquote nicht bekommen hat.

Nun folgt ein bemerkenswerter Karriereschritt. Boakye wechselt ablösefrei zum CS Marítimo und unterschreibt auf Madeira einen Vertrag über drei Jahre bis zum Sommer 2029. Der portugiesische Traditionsverein gewann in der vergangenen Saison die zweite Liga und kehrt damit nach drei Jahren in die Primeira Liga zurück.

Eine echte Perspektive in der Bundesliga-Mannschaft entstand daraus nicht. Obwohl Boakye regelmäßig traf und die U21 offensiv über weite Strecken trug, blieb er bei den Profis ohne Einsatz. Statt eines neuen Vertrags folgte die Trennung. Seit dem 1. Juli war der Angreifer offiziell vereinslos, ehe Marítimo wenige Tage später den Transfer bekanntgab.

Boakye stand in der vergangenen Saison in 33 Regionalliga-Partien für den HSV II auf dem Platz. Neben seinen 23 Toren gelangen ihm fünf Vorlagen. Schon in der Spielzeit zuvor hatte er nach seiner Rückkehr aus Stuttgart in zehn Einsätzen dreimal getroffen.

Für Boakye ist der Sprung nach Portugal sportlich gewaltig. Statt sich über die Regionalliga erneut für einen deutschen Profiklub empfehlen zu müssen, erhält er nun direkt die Gelegenheit, sich in einer europäischen ersten Liga zu beweisen. Marítimo geht als Aufsteiger in die Saison und sucht Spieler, die Tempo, Physis und Torgefahr miteinander verbinden.

Boakye beschreibt sich als schnell und torgefährlich

In den Vereinsmedien von Marítimo stellte sich Boakye entsprechend selbstbewusst vor. Aus dem Portugiesischen übersetzt sagt er über sein Profil: „Ich bin ein körperlich starker und schneller Spieler, der leicht in Abschlusspositionen kommt. Ich versuche immer, mich weiterzuentwickeln, an die Grenzen meiner Leistungsfähigkeit zu gehen und mit Einsatz, Engagement und Wettbewerbsgeist zum Erfolg der Mannschaft beizutragen.“

Der Angreifer blickt der Aufgabe auf Madeira mit großer Vorfreude entgegen. „Ich bin sehr glücklich, zu einem Verein wie Marítimo zu kommen. Ich gehe diese Chance mit großer Begeisterung an und möchte wachsen, lernen und der Mannschaft helfen, ihre Ziele zu erreichen“, erklärt Boakye.

Bei Marítimo ist er der dritte Zugang für die Saison 2026/27. Der Klub beschreibt den Deutschen als flexibel einsetzbaren Offensivspieler, der sowohl im Zentrum als auch auf den Außenbahnen agieren kann. Für den Aufsteiger soll er dabei helfen, sich in der höchsten portugiesischen Spielklasse zu etablieren.

Über Eimsbüttel und Stuttgart zurück zum HSV

Boakyes bisheriger Weg verlief keineswegs geradlinig. Seine ersten bekannten Hamburger Stationen waren Concordia Hamburg und der HSV-Nachwuchs. Nach zwei Jahren im Leistungszentrum des Bundesligisten wechselte er zum Eimsbütteler TV. Dort erzielte er in der U19-Regionalliga 14 Tore in zwölf Spielen und schaffte anschließend den Sprung in die Regionalliga-Mannschaft.

In der Saison 2023/24 kam Boakye für den ETV auf 33 Regionalliga-Einsätze, sieben Treffer und drei Vorlagen. Seine Leistungen brachten ihm den Wechsel zum VfB Stuttgart II ein, für den er erste Erfahrungen in der 3. Liga sammelte. Schon im Laufe der Saison kehrte er allerdings zum HSV zurück. Für die Hamburger U21 ging seine Entwicklung anschließend steil nach oben. Insgesamt stehen 43 Einsätze und 26 Tore seit seiner Rückkehr zu Buche. Den Durchbruch bei den Profis brachte diese Quote dennoch nicht.

Nun versucht Boakye sein Glück weit weg vom Volkspark. Der HSV gibt einen jungen Stürmer ab, der auf Regionalliga-Niveau nachweislich den Unterschied machen kann. Marítimo bekommt einen Angreifer, der hungrig ist und seine vielleicht wichtigste Chance nutzen will. Auf Madeira beginnt für Boakye nicht nur ein neues Kapitel - sondern der bislang größte Schritt seiner Karriere.

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