HSV testet gegen Groningen

Während der Länderspielpause steht für den Hamburger SV ein weiteres Testspiel auf dem Programm. Am Mittwoch, den 12. November 2025, treffen die Rothosen auf den niederländischen Erstligisten FC Groningen. Anstoß der Partie ist um 12:00 Uhr, gespielt wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Der HSV, aktuell Tabellen-13. der Bundesliga, möchte die Partie nutzen, um Spielpraxis zu sammeln und taktische Abläufe weiter zu verfeinern. Gegner Groningen belegt derzeit den 6. Platz in der Eredivisie und reist mit Selbstvertrauen an. Das Duell verspricht daher einen interessanten Leistungsvergleich zwischen dem deutschen Traditionsverein und dem formstarken Team aus den Niederlanden.

Für alle Fans, die das Geschehen dennoch verfolgen möchten, bietet der HSV gemeinsam mit Partner Treppenbau Voßeinen kostenlosen Livestream an – sowohl auf dem HSV-YouTube-Kanal als auch bei HSVtv. Die HSV-Reporter begleiten das Spiel mit Live-Kommentar und Einblicken rund um das Team.

📺 Livestream: YouTube-Kanal des HSV