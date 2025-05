HSV stellt die Weichen für die neue Saison - Patrick Breitsamer kommt

Nachdem er im Sommer 2021 vom FC Schrobenhausen zum FC Geisenfeld wechselte, hat der Mittelfeldspieler nun einen Wechsel innerhalb der Region vollzogen und schließt sich dem HSV Rottenegg an.

Breitsamer, wohnhaft in Rottenegg, bringt eine Menge Erfahrung und Zuverlässigkeit auf den Platz mit. Seine Stationen bei FC Schrobenhausen und FC Geisenfeld haben ihn zu einem bekannten und geschätzten Akteur in der regionalen Fußballszene gemacht. Für Rottenegg wird er in der kommenden Saison nicht nur als Antreiber im Mittelfeld agieren, sondern auch das Trainerteam unter Chefcoach Chris Müller bei den Trainingseinheiten unterstützen.

Seine Wechsel wird von Fans und Mannschaft gleichermaßen mit großer Freude aufgenommen. Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement soll er die Mannschaft in der Saison 2025/26 weiter verstärken und für den gewünschten Erfolg sorgen.