HSV spielt in Emden, ETV trifft auf Krasniqi, Selutin und Duah

Am 2. Spieltag der Regionalliga Nord rücken die vier Hamburger Teams in den Mittelpunkt. Nachdem der Hamburger SV II und der Eimsbütteler TV am ersten Wochenende wegen des verlegten direkten Duells noch spielfrei waren, beginnt nun auch für beide die neue Saison. Der HSV II gastiert am Freitagabend beim BSV Kickers Emden, der zum Auftakt ein spektakuläres 4:4 beim HSC Hannover holte.
Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg
Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II
Mi., 19.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08
4. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SSV Jeddeloh
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr BSV Kickers Emden - Eimsbütteler TV
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 15.08.26 19:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hannover 96 II - SV Atlas Delmenhorst
So., 16.08.26 15:00 Uhr Bremer SV - HSC Hannover
So., 16.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - SV Todesfelde