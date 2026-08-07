 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

HSV spielt in Emden, ETV trifft auf Krasniqi, Selutin und Duah

Am 2. Spieltag der Regionalliga Nord greifen auch der Hamburger SV II und Aufsteiger Eimsbütteler TV erstmals ein. Der ETV trifft dabei auf einige Ex-Spieler des ETSV Hamburg FC St. Pauli II steht nach dem wilden Auftakt bereits unter Zugzwang. FC Eintracht Norderstedt spielt beim FSV Schöningen.

von red · Heute, 09:01 Uhr · 0 Leser
Der HSV spielt am Freitagabend.
Der HSV spielt am Freitagabend. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Am 2. Spieltag der Regionalliga Nord rücken die vier Hamburger Teams in den Mittelpunkt. Nachdem der Hamburger SV II und der Eimsbütteler TV am ersten Wochenende wegen des verlegten direkten Duells noch spielfrei waren, beginnt nun auch für beide die neue Saison. Der HSV II gastiert am Freitagabend beim BSV Kickers Emden, der zum Auftakt ein spektakuläres 4:4 beim HSC Hannover holte.

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ETV vor Rückkehr in die Regionalliga

Für den ETV wird es am Samstag ernst. Der Aufsteiger tritt bei SC Weiche Flensburg 08 an und kehrt damit auf die Regionalliga-Bühne zurück. Weiche startete mit einem 1:1 beim VfB Lübeck solide in die Saison und dürfte für den ETV direkt ein echter Gradmesser werden. Für die Mannschaft von Can Timo Schultz geht es darum, nach der erfolgreichen Relegation schnell in der neuen Liga anzukommen. Im Duell in Flensburg trifft Eimsbüttel außerdem auf drei bekannte Gesichter: Erolind Krasniqi, Nick Selutin und Brandolf Duah, die allesamt vom Oberliga-Meister ETSV Hamburg zu Weiche wechselten.

St. Pauli II will Reaktion zeigen

Deutlich mehr Druck hat der FC St. Pauli II. Nach dem wilden 4:6 beim Aufsteiger SV Todesfelde empfängt die U23 am Sonntag den Bremer SV. Offensiv zeigte St. Pauli zum Auftakt zwar Qualität, defensiv waren sechs Gegentore aber ein klares Warnsignal. Gegen Bremen, das mit 0:3 gegen Hannover 96 II startete, bietet sich direkt die Chance zur Korrektur.

Der FC Eintracht Norderstedt reist derweil zum FSV Schöningen. Nach dem späten 2:2 gegen SV Atlas Delmenhorst will Norderstedt den ersten Sieg nachlegen. Schöningen ist nach dem 2:0 bei SSV Jeddeloh allerdings mit Rückenwind gestartet.

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Liveticker: Kickers Emden - Hamburger SV II

Heute, 19:00 Uhr
BSV Kickers Emden
BSV Kickers EmdenKick. Emden
Hamburger SV
Hamburger SVHamburger SV II
19:00live

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Liveticker: SC Weiche Flensburg - Eimsbütteler TV

Morgen, 14:00 Uhr
SC Weiche Flensburg 08
SC Weiche Flensburg 08Weiche FL 08
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV Hamburg
14:00live

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Liveticker: FSV Schöningen - Eintracht Norderstedt

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FSV Schöningen
FSV SchöningenSchöningen
FC Eintracht Norderstedt
FC Eintracht NorderstedtNorderstedt
15:00

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Liveticker: FC St. Pauli II - Bremer SV

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli II
Bremer SV
Bremer SVBremer SV
14:00

Das sind die nächsten Spieltage

Di., 11.08.26 19:00 Uhr VfB Lübeck - VfB Oldenburg
Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Bremer SV - 1. FC Phönix Lübeck
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Eimsbütteler TV - FSV Schöningen
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr HSC Hannover - SV Atlas Delmenhorst
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Eintracht Norderstedt - BSV Kickers Emden
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SSV Jeddeloh - FC St. Pauli II
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr Hamburger SV II - SV Todesfelde
Mi., 12.08.26 19:30 Uhr SV Drochtersen/Assel - Hannover 96 II
Mi., 19.08.26 18:30 Uhr SV Werder Bremen II - SC Weiche Flensburg 08

4. Spieltag
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr SC Weiche Flensburg 08 - SSV Jeddeloh
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr BSV Kickers Emden - Eimsbütteler TV
Sa., 15.08.26 18:00 Uhr VfB Oldenburg - FC Eintracht Norderstedt
Sa., 15.08.26 19:00 Uhr 1. FC Phönix Lübeck - VfB Lübeck
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hamburger SV II - SV Drochtersen/Assel
So., 16.08.26 14:00 Uhr FC St. Pauli II - SV Werder Bremen II
So., 16.08.26 14:00 Uhr Hannover 96 II - SV Atlas Delmenhorst
So., 16.08.26 15:00 Uhr Bremer SV - HSC Hannover
So., 16.08.26 15:00 Uhr FSV Schöningen - SV Todesfelde

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga Nord