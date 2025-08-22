HSV: Spenden für den Herzenswunsch, Punkten für die Tabelle

BRK-Aktion beim Heilbrunner Heimspiel gegen Aufsteiger Polling

Edelmetall ist ein Element, mit dem Fußballer selten in Berührung kommen. Und doch war der 3:1- Arbeitssieg gegen den SV Ohlstadt am vergangenen Mittwoch Gold wert für den SV Bad Heilbrunn. Er verankert die Mannschaft von Walter Lang weiterhin im oberen Tabellendrittel der Bezirksliga Süd und erleichtert so die kommenden Aufgaben mit einem noch stärker dezimierten Kader als bisher.

Am Sonntag um 14.15 Uhr gastiert mit dem SV Polling ein weiterer Aufsteiger im Naturheilmittelstadion. Ebenso im Mittelpunkt steht eine Aktion auf menschlicher Ebene. Denn das Hospizmobil des Bayerischen Roten Kreuz macht Station auf der Sportanlage. Unter dem Motto „Herzenswunsch“ erfüllen die Mitarbeiter schwer kranken Mitmenschen einen letzten großen Wunsch. Die dafür benötigten finanziellen Mittel akquirieren sich im Wesentlichen aus Spenden. Dementsprechend bittet HSV-Abteilungsleiter Thomas Forster die Sammelbüchsen der Jugendspieler bei ihren Platzrunden kräftig zu füllen, respektive direkt beim Mobil hinter der Haupttribüne ihren Obolus einzureichen.

Auf dem Platz ist es dann freilich vorbei mit dem Wunschkonzert. Die Heilbrunner müssen sich eines Neulings erwehren, dessen Tabellenstand – Polling ist derzeit Tabellenletzter – das Leistungsvermögen nicht zwingend widerspiegelt. „Sie haben keine leichten Gegner gehabt“, urteilt Florian Kapfhammer über den in puncto Ergebnisse missglückten Auftakt der Klosterdörfler. Zweimal war die Elf von Max Jochner nah dran am ersten Punktgewinn – späte Gegentore ließen dann aber jeweils die Gäste vom MTV München beziehungsweise SV Pullach jubeln. Kampfhammer erwartet ein „ähnliches Kampfspiel“ wie gegen Ohlstadt.

Allerdings mit dem Unterschied, dass Langs Kader immer mehr in sich zusammen schrumpft. Dominik Hoch ist nunmehr bekanntlich im Ausland unterwegs, und auch Peter Auer hat seine Aushilfstätigkeit wieder eingestellt. Hart ins Kontor schlägt indes die Knieverletzung von Andreas Specker: Mit dem 27-jährigen Allrounder bricht eine weitere Säule der vergangene Jahre fürs erste weg. Wie gravierend die Knieverletzung letztlich ist, wird eine MRT-Untersuchung zeigen. Kapfhammer kündigt Spieler aus der Reserve auf dem Spielberichtsbogen an. „Der Sprung ist gewaltig, aber einer bekommt sicher Spielzeit“, glaubt der Pressesprecher angesichts des Minikaders. Kapfhammer selbst würde freilich auch gerne mithelfen, aber er muss sich verletzungsbedingt noch eine oder zwei Wochen gedulden.

Heilbrunns Teamsprecher Florian Kapfhammer warnt vor dem SV Polling