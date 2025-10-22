HSV siegt im Spitzenspiel

Am Ende hieß es 3:0! Ergebnistechnisch dann doch deutlich endete das Spitzenspiel der Kreisliga B Staffel 2 im Stadion Sophienhöhe, als am vergangenen Sonntag mit dem gastgebenden kleinen HSV aus Hambach der Tabellenführer auf Verfolger und Kreisliga A-Absteiger SV Morschenich traf.

Wie angesprochen, gehörte die Anfangsphase dem SV Morschenich. Der letztjährige A-Liga Absteiger machte viel Druck, presste hoch in der HSV-Hälfte und beschäftigte die Defensive des Tabellenführers enorm.

Nach ausgesprochen schwierigem Start zeigten die Mannen von HSV-Trainer Chris Böhme eine ihrer besten Saisonleistungen: „Das war sicher unser stärkster Kontrahent in der bisherigen Spielzeit. Und dennoch kann es glaube ich keine zwei Meinungen darüber geben, dass wir hier und heute 6-7 Tore schießen müssen und einfach zu viel liegen lassen. Trotzdem bin ich mit dem Auftritt komplett zufrieden.“

Doch die HSVler blieben weitestgehend stabil. Schlussmann Görres parierte im Einzelduell mit Morschenichs Rallis und beendete damit auch die gute Anfangsphase der Gäste. Im Gegenzug „saß“ die erste HSV-Tormöglichkeit, als Luca Schlößer die schöne Flanke von I. van der Linden am zweiten Pfosten über die Grundlinie nickte (32.).

Wenige Minuten später brachte ein Freistoß den HSV in beachtliche Nähe zum Morschenicher Kasten. Hambachs Attardo prüfte Gästekeeper Harf mit einem strammen Freistoß, den A. Dawalibi nach Abwehrreaktion im Nachsetzen über die Linie drückte (37.).

Der HSV setzte in der Folge weiter nach und hätte bereits zum Halbzeitpfiff die Partie entscheiden müssen. A. Dawalibi und Leon Schlößer verpassten Ihre klaren Einschussmöglichkeiten sodass es mit einer 2:0 – Halbzeitführung in die Kabinen ging.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten noch nicht alle Zuschauer wieder ihren Platz eingenommen, bevor sich bereits eine weitere HSV-Jubeltraube im Sechszehner der Gäste formierte. Nach Anpfiff spielten die Blauen schnell nach Vorne und A. Dawalibi erzielte per Hacke seinen zweiten Tagestreffer und damit das 3:0 (46.).

Mit diesem deutlichen Rückstand schwand bei den Gästen sichtlich die Überzeugung, hier heute noch Zählbares mitzunehmen. Auf der anderen Seite fehlte es dem HSV in der Folge an der nötigen Effektivität, denn mehrmals verpassten man die Möglichkeit das Ergebnis deutlich in die Höhe zu schrauben und die immer wieder sehr gut herausgespielten Tormöglichkeiten dann auch in Tore umzumünzen.

So blieb es am Ende beim 3:0- Heimsieg der Gastgeber, womit man im Hinblick auf das kommende spielfreie Wochenende zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung weiter ausbauen konnte.