HSV siegt glanzlos

„Am Ende nehmen wir die 3 Punkte insgesamt verdient mit, auch wenn wir heute nach den 120 Spielminuten im Pokal unter der Woche keine gute Leistung gezeigt haben“ ordnete Hambachs Trainer Chris Böhme die fahrige Partie seiner Mannschaft realistisch ein.

Knapp, aber insgesamt verdient siegte der „kleine HSV“ im Lokalduell gegen die Reserve vom BC Oberzier am Ende mit 3:2. Leistungssteigerung im zweiten Durchlauf bringt die Mannschaft von HSV-Trainer Chris Böhme auf die Siegerstraße.

Große Tormöglichen? – Fehlanzeige. Viel mehr war es die Heimelf, die nach haarsträubenden Hambacher Stockfehlern in der Vorwärtsbewegung das ein oder andere Mal empfindliche Nadelstiche setzte, das nötige Zielwasser aber nicht getrunken hatte.

Erwartungsgemäß mit mehr Anteilen im Spiel, aber viel zu langsam und ohne den nötigen Esprit agierten die Blau-Weißen auf dem Niederzierer Weihberg gegen eine gut eingestellte und auf Kontermöglichkeiten ausgerichtete Oberzierer Zweitvertretung.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnte sich der BCO dann aber doch noch. Eine leicht abgefälschte Hereingabe fiel von der Grundlinie aus vor die Füße von Cremer, der aus 5 Metern zur 1:0 Halbzeitführung einnetzte.

Nach dem Seitenwechsel setzte der HSV dann zunächst das erste Ausrufezeichen. So war es Al Dawalibi der eine Freistoß-Hereingabe von Hamacher per Kopf zum 1:1 – Ausgleich verwertete (47.)

Doch auch der Torerfolg brachte dem „kleinen HSV“ wider Erwarten keine Sicherheit. Oberziers Walter setzte sich nach einem Konter gegen mehrere HSVler durch, prüfte HSV-Schlussmann Görres mit seinem Abschluss und der Rebound fand über das Knie von Hamacher den unglücklichen Weg in die eigenen Maschen (50.). Im Gegenzug stellte L. Krupp für Hambach die alten Kräfteverhältnisse wieder her und traf nach Kox-Ecke per Kopf zum 2:2 (58.).

Erst jetzt warf der HSV seine Stärken in die Waagschale. Zunächst parierte BCO-Keeper Dienstknecht gegen Dawalibi überragend und lenkt den Abschluss noch so gerade an den Querbalken, bevor er dann wenig später chancenlos war und eben jener Dawalibi nach schönem Flankenlauf zur 3:2 – Führung in die lange Ecke traf (72.).

Die Konteranfälligkeit blieb jedoch. Cremer verzog für die Heimelf nach Steckpass freistehend und auch Mitspieler Wiens verpasste nach schöner Einzelaktion den nächsten Torerfolg nur um Zentimeter. Kurz vor dem Schlusspfiff traf dann A. Peters für den HSV zur 4:2 – Spielentscheidung – dachten zumindest alle, bis auf der Unparteiische. Der erkannte beim Querpass vor dem BCO-Gehäuse aus eine Abseitsstellung - und dies vom Mittelkreis.

Gefährlich wurde es nach dieser fragwürdigen Entscheidung aber nicht mehr. Die sehr faire Parte ende mit einem knappen 3:2 – Auswärtserfolg des HSV.