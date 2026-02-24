HSV siegt auf dem Weihberg

– Foto: HSV

Der Rückrundenstart in der Kreisliga B, Staffel 2 Düren, hätte kaum eine bessere Bühne haben können. Nieselregen, Spitzenspiel, Nachbarschaftsduell: Auf dem Niederzierer Weihberg trafen mit dem Hambacher Spielverein (1.) und dem SV Niederzier (2.) nicht nur die beiden Topteams der Liga aufeinander, sondern auch gute Nachbarn, mit guten Beziehungen auf und neben dem Platz.

So deutlich wie es das Ergebnis vermuten lässt, war der sportliche Vergleich in der Rückbetrachtung aber keinesfalls, wie auch der im Sommer scheidende HSV-Trainer Chris Böhme kritisch bilanzierte: „Heute haben wir nur 30 Spielminuten Fußball gespielt, viel Stückwerk geliefert und und ansonsten mit Peter Görres heute einen starken Rückhalt gehabt.“

Am Ende von 90 intensiven, kampfbetonten und immer wieder von Regenschauern begleiteten Minuten durfte vor den zahlreichen dem Regen trotzenden Zuschauern dennoch nur eine Mannschaft jubeln: Der Tabellenführer aus Hambach entführte mit einem 4:0 die volle Punkteausbeute vom Weihberg.

Diese ersten 30 Minuten hatten es allerdings in sich. Der HSV war hellwach und vor allem bei Standards brandgefährlich. Nach einer Ecke reagierte Leon Schlößer am schnellsten und hämmerte den Ball wuchtig unter die Latte (9.). Nur wenige Minuten später schlug erneut ein ruhender Ball zu Buche: Andreas Peters bugsierte einen Freistoß flach in die kurze Ecke – 0:2 (17.).

Niederzier wankte, fiel aber nicht. Torhüter Sanders hielt seine Mannschaft mit starken Paraden gegen Al Dawalibi (27.) und erneut Leon Schlößer (40.) im Spiel. Und plötzlich war auch der SVN da: Zwei Treffer von Deldicque und Antons wurden - vermutlich zu Recht -wegen Abseits einkassiert, ehe erneut Deldicque mit dem Halbzeitpfiff frei vor dem Tor auftauchte – doch HSV-Keeper Peter Görres blieb Sieger (45.+1).

Nach dem Seitenwechsel verschoben sich die Aktionsanteile in die Spielhälfte der Gäste. Hambach verlor völlig überraschend den Rhythmus, während Niederzier mutiger wurde. Zweikämpfe, viele Unterbrechungen, lange Bälle – es blieb unruhig. In dieser Phase drängte der SVN auf den Anschluss, hatte durch zwei Großchancen (52./55.) das Momentum auf seiner Seite. Doch erneut war Görres zur Stelle und hielt die Null.

Im Stile einer Spitzenmannschaft bestrafte der HSV diese ausgelassenen Chancen im Gegenzug aber dann eiskalt. Mit der ersten klaren Offensivaktion im zweiten Durchgang brachte Ismael van der Linden den Ball von links in den Strafraum, wo Leon Schlößer gut eingelaufen war und volley in die lange Ecke einschoss – die Entscheidung (80.).

Der Widerstand war gebrochen. Den Schlusspunkt setzte schließlich Bruder Luca, der nach einem Freistoß von Radtke goldrichtig stand und zum 4:0 abstaubte und damit den Spielendstand herstellte.