Torschütze zum 1:0: Hambachs van der Linden im orangenen Trikot. – Foto: HSV

HSV sichert vorzeitige Herbstmeisterschaft Kreisliga B2 Düren Hambach

Insgesamt holprig verlief die Auswärtspartie des kleinen HSV auf der Merkener Asche am vergangenen Sonntagnachmittag. Von der Souveränität der vergangenen Wochen und Monaten, die den Blau-Weißen eine insgesamt ziemlich souveräne Tabellenführung und die damit verbundene fast schon sichere Herbstmeisterschaft bescherte, war im ersten Durchlauf wenig bis gar nichts zu sehen. „Wir wussten das es für uns mit dünner Personaldecke auf unliebsamen Untergrund eine schwierige Aufgabe werden würde“ hatte Hambachs Trainer Chris Böhme schon dunkle Vorzeichen im Vorfeld der vorletzten Hinrunden-Auswärtspartie ausgemacht.

Auf die frühe Führung durch Ismael van der Linden (15.) antwortete die Heimmannschaft durch ein Kopfballtor von Ali Kunduru, der damit die langanhaltende HSV-Serie von 5 Partien ohne Gegentor (zuletzt am 27.09.) kurzerhand beendete. Darauf antwortete der HSV mit der erneuten Führung durch Spielführer Thauer, der einen an Leon Schlößer geahndeten Foulelfmeter sicher verwandelte (25.). Während man sich in der Folge auf Hambacher Seite in den meisten Zweikämpfen ohne die letzte Überzeugung aufrieb, bekam die Heimelf vom Schiedsrichter mehr oder weniger aus dem Nichts einen Strafstoß zugesprochen. Der SVM bedankte sich für das Adventsgeschenk und Leyens traf sicher vom Punkt zur 2:2 – Halbzeitführung.