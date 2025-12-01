HSV sichert vorzeitige Herbstmeisterschaft

Insgesamt holprig verlief die Auswärtspartie des kleinen HSV auf der Merkener Asche am vergangenen Sonntagnachmittag. Von der Souveränität der vergangenen Wochen und Monaten, die den Blau-Weißen eine insgesamt ziemlich souveräne Tabellenführung und die damit verbundene fast schon sichere Herbstmeisterschaft bescherte, war im ersten Durchlauf wenig bis gar nichts zu sehen.
„Wir wussten das es für uns mit dünner Personaldecke auf unliebsamen Untergrund eine schwierige Aufgabe werden würde“ hatte Hambachs Trainer Chris Böhme schon dunkle Vorzeichen im Vorfeld der vorletzten Hinrunden-Auswärtspartie ausgemacht.
Auf die frühe Führung durch Ismael van der Linden (15.) antwortete die Heimmannschaft durch ein Kopfballtor von Ali Kunduru, der damit die langanhaltende HSV-Serie von 5 Partien ohne Gegentor (zuletzt am 27.09.) kurzerhand beendete.
Darauf antwortete der HSV mit der erneuten Führung durch Spielführer Thauer, der einen an Leon Schlößer geahndeten Foulelfmeter sicher verwandelte (25.). Während man sich in der Folge auf Hambacher Seite in den meisten Zweikämpfen ohne die letzte Überzeugung aufrieb, bekam die Heimelf vom Schiedsrichter mehr oder weniger aus dem Nichts einen Strafstoß zugesprochen. Der SVM bedankte sich für das Adventsgeschenk und Leyens traf sicher vom Punkt zur 2:2 – Halbzeitführung.
Mit dem Seitenwechsel reifte beim Tabellenführer aus Hambach die Erkenntnis, dass es heute schon einer deutlichen Leistungssteigerung bedürfen sollte, um auf der Merkener Asche nicht ins Stolpern zu geraten.
Die Heimmannschaft sah sich in der Folge überwiegend in die eigene Hälfte gedrückt und der HSV machte ordentlich Druck. Mehrere Aluminium-Treffer, ein sehr gut aufgelegter Heimkeeper und zahlreiche komplett kläglich vergebene Hundertprozentige sorgten allerdings dafür, dass der Drittletzte mit einem couragierten Auftritt ergebnistechnisch lange im Spiel blieb.
Also musste auf Seiten des Tabellenführers ein Standard her – und was für einer! Einen zugesprochenen Freistoß aus gut 25 Metern legte sich Leon Krupp parat und hämmerte diesen absolut traumhaft in den linken Knick (53.). -3:2!
Aber auch mit dieser Führung blieb die Chancenwertung beim Tabellenführer kläglich. So dauerte es sage und schreibe bis zur 85. Spielminute bis dann erneut mit einem durch P.Thauer direkt verwandelten Freistoß endgültig der Deckel drauf war (85.). Zwar traf auch die Heimelf mit einem Freistoß der Distanz in der Schlussminute nochmal den Querbalken, doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr.
Am Ende blieb es beim insgesamt zähen aber hochverdienten 4:2-Auswärtssieg des Hambacher Spielvereins, der damit die vorzeitige Herbstmeisterschaft feiern konnte.