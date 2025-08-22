HSV Rottenegg:„Voller Vorfreude auf den Saisonstart“

Nach sechs Wochen anstrengender Sommervorbereitung, ist es endlich so weit: Das erste Pflichtspiel der Saison 2025/26 steht an.

Die Mannschaft von Chef-Trainer Chris Müller erwartet mit dem MTV Pfaffenhofen einen Gegner, der den Rot-Weissen lt. Müller "sicherlich alles abverlangen wird".

Dass wir nach dem letzten Jahr noch etwas tun mussten und es einen Umbruch geben wird, war uns bewusst. Dazu kamen mit Patrick Breitsamer als Spielender Co-Trainer und Cengiz Yalcin zwei "neue" ins Trainerteam, die ihr eigenes Anforderungsprofil mitgebracht haben. Ich glaube, dass wir als Mannschaft insgesamt eng genug zusammenstehen und die neuen Spieler gut aufnehmen konnten.