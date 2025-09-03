HSV Rottenegg empfängt den VfB Pörnbach

Am kommenden Spieltag trifft der HSV Rottenegg mit vier Punkten aus zwei Spielen auf den VfB Pörnbach, der nach zwei klaren 0:3-Niederlagen gegen Scheyern II und Schweitenkirchen unter Druck steht. Trotz der bisherigen Ergebnisse mahnt HSV-Coach Chris Müller zur Vorsicht: Im vergangenen Jahr kassierte Rottenegg eine deutliche 1:4-Heimpleite gegen Pörnbach – ein Ergebnis, das man nicht vergessen hat. „Das soll eine Warnung an uns sein, die Gäste keinesfalls zu unterschätzen!“

Bitter ist der Ausfall von Spielmacher Valmir Ademi, der verletzungsbedingt mehrere Wochen fehlen wird.

Trotzdem blickt Müller optimistisch auf die Partie: „Gegen Wolnzach haben wir gezeigt, was in uns steckt – trotz Ademis Ausfall und einem 0:2-Rückstand haben wir Moral bewiesen und noch einen Punkt geholt.“