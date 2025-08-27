HSV mit Moral gegen den Meister

Der Serienbeginn des Meisters war dagegen wieder gelungen. In den beiden schweren ersten Spielen wurden vier Punkte eingefahren und nun wollte man diesen Lauf im Pokal fortsetzen.
BERICHT von G. Both
Nach der Halbzeit nahm sich die Partie eine Pause. Goßmannsrod kontrollierte das Geschehen und der Gegner kam kaum einmal über die Mittellinie. Bis sich nach ei-ner guten Stunde die Ereignisse überschlugen! Zunächst wurde der Vorstoß von Christian Fritsch noch geblockt, aber gleich danach gewann Niclas Peschel das Lauf-duell gegen Andreas Schmidt und vollendete sehenswert. Doch es sollte noch dicker kommen für die SG. Die nächste Chance war ein Freistoß von der Strafraumkante – und den wuchtete Heyn über die Mauer hinweg ins Netz. Jetzt gab es kein Halten mehr für die Frischmann-Schützlinge. Mit Mann und Maus wurde angerannt, aber auch etwas kopflos und ohne ordnende Hand. Der HSV verteidigte hingegen leiden-schaftlich und clever. So blieben dicke Gelegenheiten Mangelware, nur Diller und Gerhardt verfehlten knapp. Zuletzt stürmte gar Scheler mit, was sich aber rächen sollte: Den Heber von Gramann, den er mit einer Hand abwehren wollte, konnte er nur in die eigenen Maschen abfälschen. Damit reichten dem Meister drei Diller-Tore nicht zum Weiterkommen.
Michael Gröschel (Trainer Haina): „Heute hat meine Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt wie in der Vorwoche! Ehrgeiz und Kampfgeist haben diesmal ge-stimmt. Nur so können wir weiter erfolgreich sein.“
Marcel Frischmann (Trainer Goßmannsrod): „An der Niederlage sind wir selbst schuld. Wir haben den Gegner zweimal aus einer schlechten Phase zurückkommen lassen. Außerdem war Haina kämpferisch stärker. Von daher ist ihr Sieg durchaus verdient.“