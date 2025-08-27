HSV mit Moral gegen den Meister

Also entwickelte sich auch ein flottes Spiel mit vielen Torannäherungen. Das lag al-lerdings auch daran, dass beide Rivalen lange Bälle in die Spitze bevorzugten. Pha-senweise wurde das Spielgerät zwischen den Strafräumen nur hin und her gedro-schen. Zunächst spielte die „Heimmannschaft“ auf der schiefen Ebene bergab und versuchte, die Kontrolle zu gewinnen. Doch das misslang gründlich. Beim ersten Ge-genangriff konnte Felix Pfeufer – links neben dem Tor stehend – zurücklegen und Kevin Diller traf scharf zur Führung genau in den Dreiangel. Danach saß auch gleich sein zweiter Versuch. Pascal Gerhardt war leicht, aber eindeutig in die Zange genommen worden und der Strich vom Punkt schlug unter der Latte ein, ehe noch einige vergebene Möglichkeiten folgten. So wiegte sich die SG anscheinend in Sicherheit und ließ es etwas gemächlicher angehen. Haina gab sich jedoch keinesfalls auf. Erst Recht als Sedric Feldmann eine Linksflanke direkt im Netz untergebracht hatte, wurde ihr Kampfgeist entfacht. Andreas Heyn lief zunächst alleine auf Torhüter Steven Scheler zu und scheiterte. Anschließend beschwor er aber mit seinen Freistößen Gefahr herauf. Als der Keeper einen prallen lassen musste, war Finn Gramann zur Stelle und staubte zum Ausgleich ab. Daraufhin übernahm umgehend der Gast wie-der die Regie. Er wirkte wacher, schneller und zweikampfstärker. Dem hatten die Gastgeber nur eine vorbildliche Moral und den zuverlässigen Torwart Luca Ullrich entgegen zu setzen. Die erneute Führung durch Diller konnte aber auch er nicht verhindern. Das Zuspiel von Pfeufer schlug mit Schmackes im langen Eck ein. … und Diller blieb dran: Auch sein anschließender Pfostenschuss wäre unhaltbar gewesen.

Nach der Halbzeit nahm sich die Partie eine Pause. Goßmannsrod kontrollierte das Geschehen und der Gegner kam kaum einmal über die Mittellinie. Bis sich nach ei-ner guten Stunde die Ereignisse überschlugen! Zunächst wurde der Vorstoß von Christian Fritsch noch geblockt, aber gleich danach gewann Niclas Peschel das Lauf-duell gegen Andreas Schmidt und vollendete sehenswert. Doch es sollte noch dicker kommen für die SG. Die nächste Chance war ein Freistoß von der Strafraumkante – und den wuchtete Heyn über die Mauer hinweg ins Netz. Jetzt gab es kein Halten mehr für die Frischmann-Schützlinge. Mit Mann und Maus wurde angerannt, aber auch etwas kopflos und ohne ordnende Hand. Der HSV verteidigte hingegen leiden-schaftlich und clever. So blieben dicke Gelegenheiten Mangelware, nur Diller und Gerhardt verfehlten knapp. Zuletzt stürmte gar Scheler mit, was sich aber rächen sollte: Den Heber von Gramann, den er mit einer Hand abwehren wollte, konnte er nur in die eigenen Maschen abfälschen. Damit reichten dem Meister drei Diller-Tore nicht zum Weiterkommen.