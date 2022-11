HSV Langenfeld verliert trotz erneuter Keppner-Gala Die Langenfelder Torjägerin gleicht bei der SG Kaarst mit einem Dreierpack den Rückstand aus, am Ende muss sich das Kellerkind der Fußball-Landesliga aber dem Spitzenreiter wegen einer späten Fehlentscheidung dennoch 3:4 beugen.

„Die Leistung unserer Mädels war wirklich hochachtungsvoll“, sagte HSV-Co-Trainer Sebastian Tiburtius nach der Begegnung in Kaarst. Gegen den Spitzenreiter hielt seine Mannschaft von Beginn an gut dagegen und schnupperte bis kurz vor Schluss an der Überraschung. Dabei ging es für die Langenfelderinnen zunächst ganz schlecht los. Bereits nach einer Viertelstunde führte Kaarst komfortabel durch einen Doppelpack von Pia Agnes Kilian (5./15.). Die Gäste gaben sich nicht auf und kamen noch vor der Pause zum Anschlusstreffer. Das Tor erzielte Keppner (41.). Quasi direkt im Gegenzug stellte Larissa Hoff jedoch den alten Abstand wieder her, so dass es mit dem 1:3 aus HSV-Sicht in die Katakomben ging.

Wer dachte, dass das Spiel nun entschieden sei, sah sich getäuscht. Das Team von Tiburtius rannte immer wieder an und konnte sich einmal mehr auf ihre Lebensversicherung namens Keppner verlassen. Die 30-Jährige machte nach ihrem Viererpack in der Woche zuvor beim 4:2-Sieg in Meerbusch nun ihren Dreierpack perfekt und glich damit für ihr Team aus (72./83.). Als alles nach einem Unentschieden aussah, entschied der Schiedsrichter in der 89. Minute fälschlicherweise auf Eckball für Kaarst. Der folgende Standard wurde von Innenverteidigerin Lara Weyers über die Linie bugsiert, weshalb der HSV am Ende ohne Punkte da stand.

„Wir haben bis zum Schluss alles gegeben. Am Ende hat es aufgrund einer strittigen Schiedsrichterentscheidung leider nicht gereicht“, erzählte Tiburtius. Dennoch habe seine Mannschaft Moral bewiesen. Man könne stolz auf die Leistung sein und darauf aufbauen, sagte der Übungsleiter. Auch der gegnerische Trainer, Ludger Vernaleken, lobte die Hucklenbrucherinnen für ihre Leistung und gab zu, dass eine Punkteteilung leistungsgerecht gewesen wäre. Kaufen kann man sich in Langenfeld davon aber nichts. Durch die Niederlage steckt das Team von der Heinrich-Völkel-Sportanlage weiterhin im Tabellenkeller fest. „Wenn wir in den nächsten Wochen regelmäßig solch eine geschlossene Mannschaftsleistung an den Tag legen können, bin ich mir sicher, dass wir da ganz schnell rauskommen“, konstatierte Tiburtius.