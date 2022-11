Nach dem POkal-Aus verliert Langenfeld auch in der Liga gegen Wald 03. – Foto: Peter Teinovic

HSV Langenfeld unterliegt Wald 03 erneut Nach dem Aus im Pokal verlieren die Langenfelder auch in der Bezirksliga gegen die Solinger. Auch der SSV Berghausen und die SF Baumberg II verpassen Zählbares.

SV Solingen – SF Baumberg II 6:2 (3:1). Die Reserve des Sportfreunde wurde vom Landesliga-Absteiger förmlich überfahren. Hatte es in der Anfangsphase noch zunächst so ausgesehen, als könne sich ein spannendes Aufeinandertreffen entwickeln, geriet die Partie doch schnell aus den Fugen.

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt", bemängelte SFB-Coach Frank Stoffels, „das war wirklich eine ganz schwache Leistung. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, hatten Abspielfehler in allen Mannschaftsteilen und waren schnell 0:2 hinten.“ Diesen Rückstand (6./20.) konnte Mario Stoffels mit einem sehenswerten Volleyschuss aus 20 Metern unter die Latte verkürzen. Das postwendende 1:3 (27.) besiegelte die erste Halbzeit. „Damit waren wir gut bedient“, sagte Stoffels, der nach dem Seitenwechsel eine bessere Leistung und ein Drücken auf den abermaligen Anschluss sah. Doch es waren die Gastgeber, die das Ergebnis bis auf 5:1 in die Höhe schraubten. Nur Maurice Nawrath war für Baumberg per Strafstoß flach links unten erfolgreich (87.). Der sechste Gegentreffer, der ebenfalls aus elf Metern fiel, war dann nur noch traurige Makulatur. SFB: Litschko – Dirks, Melas, Gehebressulasie, Krohn (58. Wieczorek), Scharpel, Stoffels (81. Pfleging), Nawrath, Kiwitt (58. Hellwig), Tchouangue, El Amrani (46. Daour). _______________

SC 08 Radevormwald – SSV Berghausen 2:0 (1:0). Der SSV bleibt auch nach 14 Spieltagen tief im Abstiegskampf. Das verdankt er freilich einer schlechten Punkteausbeute, die aber vor allem zustande kommt, weil die Auswahl von zunächst Jörn Heinmann und jetzt André Köhler aus ihren vielen Tormöglichkeiten keine Treffer generiert. „Wir schießen einfach keine Tore“, musste auch Co-Trainer Sven Otto in Abwesenheit seines Chefs konstatieren. „Wir hatten Chancen für zwei Spiele.“ So kombinierte Berghausen gefällig bis zur gegnerischen Box, dort angekommen fehlten aber meist der letzte Pass und die Überzeugung für einen Treffer. Bezeichnend, dass das 0:1 (42.) durch einen Konter, das 0:2 (56.) durch einen abgefälschten Freistoß fielen. „Danach war es ein Spiel auf ein Tor, aber wir machen halt das Tor nicht, und dementsprechend gehen wir als Verlierer vom Platz“,sagte Otto. Er macht keinen Hehl daraus, dass er sich Sorgen wegen eines eventuellen Abstiegs macht, dennoch ist er überzeugt, dass es die nötigen Punkte gibt – am besten noch vor der Winterpause. Das Team jedenfalls sei selbstbewusst und couragiert aufgetreten. Dahingehend konnte Otto der Mannschaft keinen Vorwurf machen.

SSV: Wazakowski – Czogalla, Paulmann, Weidenmüller, Scholer (75. Bruser), Herhalt, Dames, Brusberg, Francke, Evangelista (62. Grünewald), Franke (85. Hofmeier). _______________