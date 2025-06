HSV Langenfeld und SSV Berghausen entgehen der Abstiegsrelegation

Am letzten Spieltag der Saison standen noch bedeutende Entscheidungen in der Fußball-Bezirksliga aus: Der HSV Langenfeld mit dem Trainerduo Roberto Marquez und Heiko Schornstein kämpfte dabei im Fernduell mit dem SSV Berghausen von Coach Ralf Dietrich um die Vermeidung der Kreisliga-Relegation. Der designierte Meister aus Solingen-Aufderhöhe konnte im Duell im Kellerkind Ratingen 04/19 II zudem das Zünglein an der Waage sein. Rund 90 Minuten lagen zwischen eventuellem Freudentaumel oder großer sportlicher Bestürzung.