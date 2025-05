HSV Langenfeld überrascht bei Top-Team

Als der Ball schließlich im Netz zappelte hielt es sowohl das Übungsleiter-Duo Roberto Marquez und Heiko Schornstein als auch diverse Reservisten nicht mehr auf ihren Bankplätzen. Nach eine tollen Kombination, an der Spielmacher Leon Wallraf maßgeblich beteiligt war, wurde Torschütze Georgiou am Strafraum mittels Steckpass in Szene gesetzt. Der 26-Jährige führte den Ball sodann am Sechzehner entlang, und verwandelte Sekunden danach überlegt zum entscheidenden 1:0-Siegtreffer (88.). Sein Erfolg sorgte für Freudentaumel im HSV-Lager. „Von den Jungs ist da einiges abgefallen“, beschrieb Marquez die sich ihm bietenden Bilder.

So hätte der HSV bereits vor dem erlösenden Treffer zweifach in Führung gehen müssen. Einmal lief Severin Krayer nach einem Steckball von Wallraf aus rechter Position gänzlich alleine auf SG-Schlussmann Tino Divkovic zu, scheiterte aber mit seinem Lupfer am gut aufgelegten Keeper. Und nur wenig später war Georgiou ebenfalls in Richtung gegnerisches Gehäuse unterwegs, doch auch in dieser Szene blieb Divkovic Sieger im Eins-gegen-eins-Duell.

Langenfeld im Glück

Insgesamt waren die Hausherren aus dem Düsseldorfer Süden allerdings das spielbestimmende Ensemble. Wenngleich es dem Team von Trainer Nermin Ramic nicht gelang, zwingend zu werden. Es probierte viel, aber der HSV konnte die Offensivbemühungen nahezu allesamt verteidigen. Die Gäste verschoben hierfür gut, und waren giftig in den Zweikämpfen. Und wenn dann doch ein Ball aufs eigene Tor kam, stand mit Christian Cyrys eine exzellente Nummer eins im Kasten der Langenfelder. So konnte er etwa einen Freistoß der Gastgeber aus rund 18 Metern rechts versetzt in der ersten Spielhälfte noch mit den Fingerspitze vorm Einschlag retten, nachdem das Leder überraschenderweise flach unter der Mauer hindurch geschossen worden war.

Durch den Sieg des HSV sowie den zeitgleichen 4:1-Erfolg des direkten Konkurrenten SSV Berghausen beim CfR Links bleibt die Jagd nach dem sicheren Ligaverbleib spannend. Langenfeld, Berghausen und die zweite Mannschaft von Ratingen 04/19 rangieren jetzt punktgleich. Die Zweitvertretung hat zwar das beste Torverhältnis, mit Benrath-Hassels und Spitzenreiter Aufderhöhe aber auch das mit Abstand schwerste Restprogramm. Marquez hofft durch den 1:0.Erfolg auf einen Brustlöser für seine Langenfelder. „Ich kann allerdings nicht in die Köpfe der Spieler reingucken“, sagte er.