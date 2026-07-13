HSV Langenfeld setzt Nadelstiche gegen die SFB

So gelang es dem HSV, das Match zumindest bis kurz vor der Halbzeitpause hinsichtlich des Zwischenstandes offen zu halten und immer wieder kleinere Nadelstiche zu setzen. Zur Wahrheit gehört hierbei jedoch auch, dass die reifere Spielanlage freilich aufseiten der Baumberger zu finden war. Die Hausherren hätten früh höher führen müssen. „Das Spiel war eine Steigerung“, ordnete El Halimi ein und bezog sich auf das Baumberger 1:2 gegen Landesligist TSV Aufderhöhe eine Woche zuvor. Gerade in der Offensive erspielten sich die SFB nun zahlreiche hochkarätige Möglichkeiten, die sie in Person etwa von Louis Klotz per Heber oder Felix Neuhäuser aus sieben Metern nur zu selten nutzten. HSV-Keeper Christian Cyrys war durch seine Paraden einer der auffälligsten Spieler.

Insbesondere ein Kicker machte auf sich aufmerksam. Seine Identität bleibt bis zu seiner Verkündung als nächster SFB-Zugang auf Wunsch des Klubs noch geheim, sein Tor zum 1:0 nach Vorlage von Joel Aschenbroich gab allerdings einen ersten Eindruck. So versenkte er den Ball aus halblinker Position und 18 Metern Torentfernung unhaltbar im Winkel (5.). Rund zehn Minuten später verdoppelte Robin Hömig die Führung dank eines Treffers aus dem Rückraum. Er traf von halbrechts in die lange Ecke (17.).

Nachdem die SFB gegen Aufderhöhe mit nur 13 Akteuren angetreten waren, war der Kader diesmal wieder breiter. So konnten kurz vor Schluss unter anderem der aus einer Verletzung kommende Milan Burovac sein Comeback sowie Zugang Ernesto Carratala Jimenez seinen Einstand feiern. Auch fanden einige Testspieler den Weg in die Spieltagsauswahl.

Doch der HSV blieb lästig und wich von seinem Plan nicht ab. „Wir haben es für unsere Verhältnisse recht oft geschafft, Nadelstiche zu setzen“, bilanzierte Ben Omar. Bei einem solchen mutigen Aufbau kamen die SFB laut El Halimi einmal nicht gut ins Pressing, sodass sich Leon Wallraf aufdrehen, seinen Gegenspieler abschütteln und mit seinem Pass in die Tiefe den durchstartenden Musa Ceesay finden konnte. Nach dessen Zusammenstoß mit SFB-Schlussmann Jonathan Freitag staubte Dariusz Tontsch zum 1:2-Anschluss ab (39.). Das Tor war demnach eine Koproduktion der zwei ehemaligen Berghausener. „Sie bringen Wucht mit und passen ins Profil: Sie sind hungrige, dynamische Jungs“, sagte Ben Omar über die beiden.

Baumberg erhöht vor der Pause

El Halimi lobte den Ansatz des HSV, bei dem seit dieser Spielzeit Sohn Mohamed El Halimi aus der Langenfelder U19 in den Bezirksliga-Kader gerückt ist. Gleichwohl gingen den Gästen gegen Ende des ersten Durchgangs die Kräfte aus, da Baumberg sie viel ohne Ball laufen ließ. Daher gelang es dem noch Unbekannten (40.) und anschließend Neuhäuser (44.), das Ergebnis auf den 4:1-Pausenstand zu erhöhen.

Aufgrund zahlreicher Wechsel verflachte die Partie in der zweiten Halbzeit, weil notwendige Automatismen fehlten. Hiroto Yamashita erzielte das 5:1 (73.), und Bilal El Marhoumi gelang das zweite Erfolgserlebnis für den HSV (81.).

Für die SFB war der Test gegen den Bezirksligisten ein Aufgalopp. „Es geht darum, physisch weiterzuarbeiten und erste Abläufe zu trainieren“, gab El Halimi an. Am Dienstag wartet mit Sparta Bilk erneut ein Bezirksligist, ehe am Samstag der Höhepunkt gegen Bundesligist Bayer 04 Leverkusen ansteht.

Aus Sicht von Ben Omar und des HSV Langenfeld hat der Test gegen den Oberligisten gleich zwei Dinge erfüllt. Erstens ordnet er zu ambitionierte Jungspunde in ihrem Bestreben ein, zu schnell den nächsten fußballerischen Schritt gehen zu wollen. Zum anderen würden gegen starke Gegner eingeübte Spielzüge in den Duellen der eigenen Liga noch besser funktionieren.